Wissenschaft: Sind SIE schuld? Forscher wollen Rätsel um Bermudadreieck gelöst haben

Noch immer stellt es die Wissenschaft vor Rätsel: das Bermudadreieck vor der US-Ostküste.

Warum sind in diesem Abschnitt des Atlantik zwischen den Bermudainseln, Miami und Puerto Rico so viele Schiffe und Flugzeuge verschwunden? Ein Erklärungsversuch macht in den Augen der Wissenschaft dabei den bisher glaubwürdigsten Eindruck.

Wissenschaft: Gibt es im Bermudadreieck „Monsterwellen“?

Viele Mythen sind in der Vergangenheit um das Bermudadreieck entstanden, sogar von Alien-Entführungen war zum Teil die Rede. Eine Theorie wirkt dabei aber sehr viel realistischer, obwohl man sie lange nur für Aberglaube von Seeleuten hielt: sogenannte Monsterwellen oder „rogue waves“.

Diese Wellen können bis zu 40 Meter hoch werden, brechen aber durch ihre enorme Größe bereits nach wenigen Minuten. Erst 1995 konnten Wissenschaftler die Existenz dieser Wellen mithilfe von Satellitenaufnahmen nachweisen.

Wie entstehen Monsterwellen?

Wie genau diese Monsterwellen entstehen, ist allerdings noch nicht komplett erforscht. Man geht bisher lediglich davon aus, dass sich mehrere normale Wellen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu einer großen Welle überlagern. Dadurch, dass die Monsterwelle nicht linear zum normalen Seegang verläuft, kann sie eine enorme Wucht entwickeln, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit auf der Meeresoberfläche aufprallt.

Sind sogenannte „Monsterwellen“ für die verschwundenen Schiffe und Flugzeuge im Bermudadreieck verantwortlich?

Am Kap Horn an der südamerikanischen Küste und am südafrikanischen Kap der guten Hoffnung ist das Auftreten solcher Monsterwellen sehr wahrscheinlich – und im Bermudadreieck offenbar auch.

Wellen könnten auch Verschwinden von Flugzeugen erklären

Auch der Ozeanograph Simon Boxall hält die Monsterwellen-Erklärung für möglich. Das Verschwinden des Kohleschiffs „USS Cyclops“ im Jahr 1918 im Bermudadreieck führt er darauf zurück, dass sich damals im Atlantik drei schwere Stürme kreuzten und das Schiff aus verschiedenen Richtungen trafen. In einem TV-Experiment zeigte Boxall anhand eines Modellschiffs in einem Wassertank, wie derartige Stürme eine zerstörerische Welle auslösen können.

Auch die vielen Flugzeuge, die im Bermudadreieck vom Radar verschwanden, könnten von diesen Naturgewalten getroffen worden sein, wie das Online-Portal „Travelbook“ berichtet. Zwar erreicht eine Monsterwelle natürlich kein Flugzeug in der Luft – doch die Stürme, die die Wellen auslösen, könnten laut Boxall auch Flugzeuge in erhebliche Schwierigkeiten bringen. (at)