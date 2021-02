Wissenschaft: Forscher entdeckten einen unerklärlichen Vorgang an einem Schwarzen Loch. (Symbolbild)

Wissenschaft: Forscher betrachten Schwarzes Loch – was dann passiert, können sie sich nicht erklären

Schwarze Löcher beschäftigen die Wissenschaft schon lange.

Die astrophysikalischen Objekte mit einer nahezu unglaublichen Massenkonzentration erscheinen – wie ihr Name schon sagt – schwarz und haben ein enormes Gewicht, das ist der Wissenschaft bereits bekannt.

Doch als sich Forscher ein Schwarzes Loch ansahen, um mehr darüber heraus zu finden, beobachteten sie plötzlich etwas, das sie sich nicht erklären konnten.

Wissenschaft: Forscher machen neuartige Entdeckung an Schwarzem Loch

Bereits im Jahr 2018 wurde eines der hellsten Röntgenlichter am Himmel dunkel. Ab Juli des selben Jahres sahen die Forscher dann überraschend, wie das Licht immer schwächer wurde. Anfang 2019 wurde das Licht schließlich noch dunkler – eine bislang einmalige Entdeckung in der Wissenschaft.

Dahinter steckte ein Schwarzes Loch aus dem Sternsystem GRS 1915 + 105. Die Region um das Schwarze Loch leuchtet normalerweise mit einem intensiven Röntgenlicht, weil es sich von seinem Begleitstern ernährt.

Ein Stern wird von einem Schwarzen Loch geschluckt und gibt dabei Röntgenstrahlen ab. (Symbolbild) Foto: picture alliance / M.Weiss/NASA/Chandra X-ray Observatory/AP/dpa | M.Weiss

Während das Material den kosmischen Abfluss umkreist, reiben sich die Partikel im Inneren aneinander und erzeugen Energie, bevor sie in die Dunkelheit im Zentrum des Schwarzen Lochs fallen. Dieses wirbelnde Material ist die Akkretionsscheibe des Schwarzen Lochs, die mit Röntgenstrahlen aufleuchtet, wenn das Schwarze Loch immer mehr Nahrung verschlingt.

Doch plötzlich war das Schwarze Loch dunkel. Darüber berichtet das Wissenschaftsportal „Live Science“.

Wissenschaft: Forscher stehen weiterhin vor einem Rätsel

„Wir schlagen vor, diesen Zustand als 'verdunkelten Zustand' zu identifizieren“, schreiben die Forscher in einem am 1. Januar veröffentlichten Artikel. „Die Verdunkelungsgeometrie“ - die genaue Art der Struktur, die das Licht blockiert - „ist schwer zu erkennen“, sagte die leitende Studienautorin Mayura Balakrishnan, eine Doktorandin der Astronomie an der Universität von Michigan.

Da kein vorhandenes Teleskop Details des fernen Systems auflösen kann, mussten Balakrishnan und ihre Co-Autoren Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich das Licht von GRS 1915 + 105 zwischen den Jahren 2018 und 2019 von Tag zu Tag verändert hat.

Manchmal werden Schwarze Löcher mit großen Begleisternen dunkler, weil Gaswolken vor ihre Lichter gedrückt werden. „Im Fall von GRS 1915 + 105 ist der Begleitstern massearm und hat keine massiven Sternwinde, die das beobachtete undurchsichtige Gas erzeugen würden“, sagte Balakrishnan.

Schließlich zogen die Forscher den Entschluss, dass „in einer Struktur viel Gas vorhanden ist, das das vom Zentralmotor und der Akkretionsscheibe kommende Licht streut und blockiert“. Das würde also bedeuten, dass die Akkretionsschreibe wahrscheinlich für die Blockade des Lichts verantwortlich ist. Sicher ist das jedoch nicht. Und damit bleibt die Natur dieser Struktur weiter ein Rätsel, wie „Live Science“ schreibt. (nk)