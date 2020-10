Wissenschaft: Rätsel gelöst – DAS steckt hinter diesem Phänomen

Eine der wichtigsten Aufgaben von Wissenschaftlern ist es ungelöste Rätsel zu erforschen und zu klären.

Nun ist es der Wissenschaft gelungen, ein ungelöstes Rätsel endlich zu erklären.

Wissenschaft: Rätsel warf große Fragen auf

Ende September kam es in Russland zu einem Phänomen, welches der Wissenschaft große Fragen aufwarf. Der Ort des Geschehens war die Küste Kamtschatkas. Diese befindet sich im Osten Russlands.

Das ist Russland:

Russland umfasst eine Fläche von 17.100.000 Quadratkilometern

Die Hauptstadt des Landes ist Moskau

Etwa 144,5 Millionen Menschen leben in Russland

Präsident des Landes ist Wladimir Putin

Normalerweise gehört dieses Gebiet zu einem der sehr schönen Flecken dieses Planeten. Besonders Natur-Liebhaber besuchen gerne die Küste. Doch Anfang Oktober machte die Tierschutzorganisation Greenpeace durch einen Bericht auf ein großes Tiersterben an der Küste aufmerksam – dessen Grund zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war.

Wissenschaft: Forscher suchen nach der Ursache

Damals wurden massenhaft tote Meeresbewohner wie Seesterne, Fische, Kraken und Robben an die Strände der Küste gespühlt. Außerdem hatten auch Surfer über Übelkeit und verätzte Augen berichtet.

Nun haben sich Wissenschaftler mit dem Phänomen auseinandergesetzt. Greenpeace hatte vermutet, dass giftige Stoffe, die ins Meer gelangt sind oder giftige Algen – die sich aufgrund des Klimawandels stärker vermehren würden – für das Massensterben verantwortlich sein könnten. Eine russische Behörde hat jetzt ein Statement zu der Situation abgegeben.

Wissenschaft: Was ist die Ursache für das Tiersterben?

Am Freitag teilte das Ermittlungskomitee in Russland mit, dass die Wissenschaftler zum aktuellen Zeitpunkt davon ausgehen würden, dass pflanzliches Plankton die Ursache für das Massensterben sei. Ölprodukte seien nicht die Ursache für das Problem. „In den untersuchten Proben von Wasser, Boden und Meeresorganismen wurden keine Schwermetalle gefunden“, so die Behörde.

Wissenschaft: Ermittlungskomitee in Russland gibt Ergebnisse bekannt. Foto: imago images / ITAR-TASS

Die hohe Konzentration von Erdölprodukten an der Küste, sei nicht kritisch, teilte die Behörde zudem mit. Die Untersuchung vor Kamtschatka sollen weiter fortgesetzt werden. (gb mit dpa)