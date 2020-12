Wissenschaft: Ostsee-Taucher suchen Netze im Meer – plötzlich stoßen sie auf seltenes Relikt

Die Wissenschaft freut sich über einen besonderen Fund, den ein Taucher in der Ostsee gemacht hat. (Symbolbild)

Die Ostsee birgt viele Geheimnisse. Eins davon hat die Wissenschaft jetzt ans Tageslicht geholt!

Auf der Suche nach herrenlosen Fischernetzen sind Forschungstaucher des WWF im November in der Geltinger Bucht bei Kiel in die Ostsee gestiegen. Neben den Netzen haben sie einen ganz besonderen Fund gemacht, der jetzt die Wissenschaft in Verzückung bringt.

Wissenschaft: Dieser Fund sorgt für Verzückung bei Historikern!

Die Umweltschützer haben dort ein Fischernetz aus der Erde ziehen wollen, doch es hatte sich verhakt. Bei genauerem Hinsehen erkannten sie den Gegenstand, an dem das Netz festhing. Das berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Es handelt sich um eine Enigma, Chiffriermaschine, mit der deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg Nachrichten verschlüsselt haben!

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

„Obwohl diese Maschinen damals in sehr hoher Stückzahl produziert wurden, sind sie heute sehr selten und historisch bedeutsam“, schreibt der WWF.

Enigma-Chiffriermaschine aus dem Zweiten Weltkrieg liegt auf dem Grund der Ostsee. Foto: Florian Huber/submaris/dpa

Daher arbeite man in solchen Fällen stets eng mit Archäologischen Landesämtern und dem Munitionsdienst von Mecklenburg-Vorpommern zusammen.

So gelangte die Maschine vermutlich auf den Grund der Ostsee

In der Geltinger Bucht hatte die deutsche Kriegsmarine im Mai 1945 dutzende U-Boote versenkt. Möglicherweise sei dabei auch die Chiffrier-Maschine über Bord gegangen.

