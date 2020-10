Wissenschaft: Nasa macht epochale Entdeckung auf dem Mond – „Jetzt wissen wir, dass es da ist!“

Neue Errungenschaften in der Wissenschaft! Die Nasa hat eine epochale Entdeckung auf dem Mond gemacht. Projekt Sofia machte es möglich.

Sofia ist ein modifiziertes Düsenverkehrsflugzeug vom Typ Boeing 747SP mit einem Teleskop mit 106-Zoll-Durchmesser. Es fliegt in einer Höhe von bis zu 13.700 Metern. Dabei erreicht es über 99 Prozent des Wasserdampfs in der Erdatmosphäre. So erhält es eine klarere Sicht auf das Infrarot-Universum.

Wissenschaft: Forscher entdecken Moleküle

Was die Forscher auf dem Mond fanden? Wasser! Genauer gesagt: Wassermoleküle. Und wie jeder weiß, gibt es auf dem Mond eigentlich kein Wasser. Zumindest dachte man das bisher.

Wissenschaft: Die Nasa hat eine spannende Entdeckung auf dem Mond gemacht. Foto: NASA/Daniel Rutter

Diese Entdeckung deutet darauf hin, dass Wasser über die gesamte Mondoberfläche verteilt sein könnte, und nicht nur an kalten, schattigen Orten. Gefunden wurde das Wasser im Clavius-Krater, einem der größten von der Erde aus sichtbaren Krater auf der Südhalbkugel des Mondes.

„Wir hatten Hinweise darauf, dass H2O – das bekannte Wasser, das wir kennen – auf der Sonnenseite des Mondes vorhanden sein könnte", sagt Paul Hertz, Direktor der Abteilung Astrophysik in der Direktion für Wissenschaftsmissionen im Nasa-Hauptquartier in Washington. „Jetzt wissen wir, dass es da ist. Diese Entdeckung stellt unser Verständnis der Mondoberfläche in Frage und wirft faszinierende Fragen zu den für die Erforschung des Weltraums relevanten Ressourcen auf.“

Das ist der Mond:

Kleinster, erdähnlicher Himmelskörper des inneren Sonnensystems

Durchschnittliche Entfernung von der Erde: 384.400 Kilometer

Neben der Erde der einzige Körper, auf dessen Oberfläche seismische Messungen und Wärmeflussuntersuchungen durchgeführt wurden

Umkreist die Erde in Bezug zum Sternenhimmel in 27 Tagen, 7 Stunden und 43,7 Minuten im gleichen Drehsinn, wie sich die Erde um die Sonne bewegt

Zum Vergleich: Die Wüste Sahara hat eine 100-mal größere Wassermenge als die, die Sofia im Mondboden entdeckt hat. Die Wissenschaftler fragen sich nun, wie Wasser auf dem Mond entsteht und auch auf der luftlosen Oberfläche bleiben kann.

Wissenschaft: Das Sofia-Projekt der Nasa

„Vor den Sofia-Beobachtungen wussten wir, dass es eine Art von Hydratation gab. Aber wir wussten nicht, wie viel, wenn überhaupt, ob es tatsächlich Wassermoleküle waren – wie wir sie jeden Tag trinken – oder eher so etwas wie Abflussreiniger“, sagt Casey Honniball, die Hauptautorin des Projekts.

Wissenschaft: 2024 soll nächster Flug zum Mond starten

„Ohne eine dicke Atmosphäre sollte das Wasser auf der sonnenbeschienenen Mondoberfläche einfach im Weltraum verloren gehen“, so Honniball. „Und doch sehen wir es irgendwie. Irgendetwas erzeugt das Wasser, und irgendetwas muss es dort gefangen halten.“

Die Nasa will alles über das Wasser herausfinden. Denn 2024 soll die erste Frau und der nächste Mann auf den Mond geschickt werden. Man plant dort auf Dauer eine „nachhaltige menschliche Präsenz“ zu etablieren.

Die neuesten Ergebnisse der Wissenschaft bauen auf jahrelanger früherer Forschung auf. Als 1969 die Apollo-Astronauten zum ersten Mal vom Mond zurückkehrten, dachte man, er sei völlig trocken. (ldi)