Wissenschaft: Mysteriöses Radio-Signal aus dem Weltall – es stammt nicht nicht von der Erde!

Die Wissenschaft wird mal wieder in Atem gehalten. Grund dafür ist ein Radio-Signal, das nicht von der Erde kommt. Forscher rätseln nun, was der Ursprung der Wellen ist.

Mittlerweile ist klar, woher die Wellen stammen – doch sie werfen weiterhin Rätsel auf. Die Wissenschaft sucht nach Erklärungen und außerirdisches Leben könnte laut „The Guardian“ eine davon sein.

Wissenschaft: Die geheimnisvollen Wellen stammen von einem nahegelegenen Stern

Seit dem Frühjahr 2019 versuchen Wissenschaftler die mysteriösen Radio-Wellen zu entschlüsseln. Sie stammen von Proxima Centauri, einem 4,2 Millionen Lichtjahre entferntem Stern. Dass Radiowellen aus dem All auftreten, ist nicht so ungewöhnlich. Meistens sind sie auf natürliche Phänome oder Weltraumsonden zurückzuführen. In diesem Fall können sie jedoch nichts dergleichen zugeordnet werden.

Das Parkes-Teleskop in New South Wales, Australien, das die Radiowellen im April und Mai letzten Jahres aufgefangen. Foto: picture alliance / dpa | Csiro

Im April und Mai 2019 wurden die Wellen von dem hightech „Parkes-Teleskop“ in New South Wales, Australien aufgefangen. Seither werden sie untersucht. Unter anderem auch von einer Gruppe Wissenschaftler, die auf der Suche nach außerirdischen Botschaften sind.

Das Projekt „Breakthrough Listen“ wurde 2015 von Yuri Milner, einem Wissenschafts- und Technologieinvestor aus dem Silicon Valley, ins Leben gerufen, um Millionen von Sternen zu belauschen und Signale zu untersuchen. Eine der besonders kniffligen Herausforderungen ist es, die potenziell fremden Wellen zwischen all dem menschlichen Geplapper in Wellenform zu unterscheiden.

Der Leiter des Projekts, Pete Worden spricht bezüglich der beobachteten Radiowellen „The Guardian“ gegenüber jedoch jetzt schon von „Störungen, die wir noch nicht vollständig erklären können“ und stellt damit wohl keine geheimnisvollen Nachbarn im All in Aussicht.

Auch andere Wissenschaftler sind wohl eher skeptisch, was die Wellen von Proxima Centauri angeht. „Die Chancen dagegen, dass es sich um ein künstliches Signal von Proxima Centauri handelt, sind verschwindend gering“, sagt Lewis Dartnell, Astrobiologie und Professor für Wissenschaftskommunikation an der University of Westminster.

„Wir suchen schon so lange nach außerirdischem Leben, und die Vorstellung, dass es sich direkt vor unserer Haustür im nächsten Sternensystem befinden könnte, ist eine Anhäufung von Unwahrscheinlichkeiten über Unwahrscheinlichkeiten“, ergänzt er.

Auch wenn die Radiowellen uns vielleicht nicht zu anderem Leben im All führen, spannend sind sie allemal.