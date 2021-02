Wissenschaft: Am Strand von Padre Island machte eine Parkwächterin eine ungewöhnliche Entdeckung. (Symbolbild)

Wissenschaft: Kurioser Fund! Parkwächterin entdeckt ein Seil am Strand – sie ahnt nicht, was da vor ihr liegt

Padre Island. Wenn man nicht selbst im Bereich der Wissenschaft tätig ist, kann es gut sein, dass man einige bemerkenswerte Details in der Natur gar nicht wahrnimmt.

So erging es Rebekah Claussen (39), einer Mitarbeiterin in einem Nationalpark auf Padre Island, einer Insel vor der Küste des US-Bundestaates Texas. Sie dachte, sie hätte am Strand ein langes, gelbes Seil gefunden – doch bei genauerem Hinsehen entpuppte es sich als etwas ganz anderes.

Wissenschaft: Parkwächterin findet merkwürdiges „Seil“ – das steckt dahinter

Auf Facebook postete der Nationalpark ein Foto der ungewöhnlichen Entdeckung – und erklärte, dass es sich keinesfalls um ein Seil oder eine Wäscheleine handelte. Was die Mitarbeiterin im Sand fand, war eine Korallenart namens „Seepeitsche“.

„Die Seepeitsche ist eine weiche Koralle, die von New Jersey bis zum Golf von Mexiko gefunden werden kann“, teilt der Park mit. „Sie kommt in einer Vielzahl von Farben vor wie rot, weiß, lila und gelb. Meistens werden die gelben und roten Varianten an unsere Strände gespült.“

So erkennt man eine Seepeitsche

Doch woran erkennt man, dass es sich um eine Koralle handelt? „Wenn man sich eine angespülte Seepeitsche genau anschaut, kann man im Inneren etwas Schwarzes erkennen“, so der Nationalpark. „Das ist das Skelett der Koralle, während die bunten Teile aus winzigen Kolonien von Polypen bestehen, die den lebendigen Teil der Koralle ausmachen.“

+++ Wissenschaft: Revolution! Forscherin entwickelt besondere Rakete – sie könnte alles verändern +++

Das vermeintliche Seil ist also ein Lebewesen! Daher appelliert der Park: „Das nächste Mal, wenn du einen Strandspaziergang machst, achte auf Seepeitschen und denke daran: Es ist kein Müll!“

Parkwächterin kannte die Korallenart zunächst nicht

Selbst die erfahrene Parkwächterin Rebekah war von dem Fund überrascht. „Ich arbeite seit fünf Jahren hier und wusste am Anfang nicht wirklich, was Seepeitschen sind“, erzählte sie dem britischen „Mirror“. „Wie die meisten Leute, die es sehen, dachte auch ich, dass es eine Art Draht oder Seil sei.“

Die rote und gelbe Variante der Seepeitsche werden öfters am Strand angespült. Foto: IMAGO / agefotostock

---------------

Weitere News:

Kaufland-Kundin bitter enttäuscht von „Super Bowl“-Produkten – damit tritt sie eine Welle los

Euro: Hast du diese besondere 10-Cent-Münze? Sie kann 500 Euro wert sein

Hund von Mann gequält – Täter fällt plötzlich tot um! Grausames Verbrechen kommt ans Licht

---------------

Dass die angespülte Koralle im Sand überlebt hat, hält die 39-Jährige jedoch leider für unwahrscheinlich. (at)