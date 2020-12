Wissenschaft: Kapsel kehrt aus All zurück – ihre Ladung hat auf der Erde noch nie jemand gesehen

Für die Wissenschaft stellt das Weltall auch weiterhin einen Raum mit vielen ungeklärten Rätseln dar.

Trotz der bisherigen Forschungen der Wissenschaft, stoßen die Experten immer wieder auf neue, unbekannte Phänomene oder Änliches. Nun ist eine Kapsel aus dem All zurückgekehrt, welche von den Wissenschaftlern schon mit Spannung erwartet wurde.

Wissenschaft: Kapsel kehrt aus All zurück

Es ist eine der wichtigsten Weltraummissionen der vergangenen Jahrzehnte. Dabei handelt es sich um eine japanische Kapsel mit sehr wichtiger Fracht an Bord. Diese soll der Wissenschaft einige Erkenntnisse einbringen. Die japanische Raumsonde „Hayabusa2“ hatte die Kapsel mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern beim Vorbeiflug an der Erde abgetrennt. Nach dem Eintritt in die Erdatmosphäre hatte die an einem Fallschirm herabschwebende Kapsel Funksignale abgegeben, anhand derer sie dann geortet werden konnte.

Infos zu Asteroiden:

Asteroiden bestehen größtenteils aus Gestein

Sie kreisen auf ähnlichen Umlaufbahnen um die Sonne wie es Planeten

Sie sind größer als Meteoroiden

Aber kleiner als Zwergplaneten

Schließlich wurde sie von einem Hubschrauber auf dem vorgesehenen Landegebiet, der Wüste des Woomera-Testgeländes für Luft- und Raumfahrt im Süden Australiens, gefunden.

Wissenschaft: Kapsel enthält sehr wichtiges Material

In der Kapsel soll sich 4,6 Milliarden Jahre altes Material vom Asteroiden Ryugu befinden. Die Wissenschaft erhofft sich durch eine Analyse der Proben den Ursprüngen des Sonnensystems und des Lebens auf der Erde auf die Spur zu kommen. Die Proben könnten auch organisches Material enthalten.

Im Fokus stehen vor allem Aminosäuren, die die fundamentalen Bausteine des Lebens sind. Der Asteriod ist besonders kohlenstoffhaltig und gehört damit zu einer häufig vorkommenden Klasse von erdnahen Asteroiden. Vor der Mission hatten Wissenschaftler vermutet, dass es auf ihm Wasser geben könnte.

Wissenschaft: Die Kapsel wird nun in DIESES Land gebracht

Die Mission war Dezember 2014 gestartet worden. Fast vier Jahre dauerte es, bis die „Hayabusa2“ ihr Ziel erreichte. Vor einem Jahr machte sie sich dann wieder auf den Weg zur Erde.

Wissenschaft: Nachdem sich die Kapsel von der Sonde getrennt hatte, war der Jubel bei dem Projekt-Team groß. Foto: -/JAXA/AP/dpa

Die Kapsel wird in Australien aber nicht geöffnet werden, sondern befindet sich bereits auf dem Weg nach Japan. Hier sollen nach der Öffnung dann auch die Untersuchungen durchgeführt werden, von denen sich die Wissenschaft umfangreiche Erkenntnisse erhoffte. Unterdessen hat sich die „Hayabusa2“ bereits auf ihre nächste Mission zu einem Asteroiden namens „1998KY26“ aufgemacht. Hier soll sie in zehn Jahren ankommen. Welche Erkenntnisse die Wissenschaftler nun aus den Asterioden-Proben gewinnen, wird sich in Zukunft zeigen. (gb mit dpa)