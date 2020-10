Wissenschaft: Forscher verrichten Arbeiten an Hügel in Peru – plötzlich machen sie DIESE irre Entdeckung

Forscher haben in Peru einen wichtigen Fund für die Wissenschaft bemacht.

Die Wissenschaftler machten die Entdeckung während sie an einem Hügel arbeiteten.

Wissenschaft: Forscher verrichten Arbeiten an Hügel in Peru

Wie der „Guardian“ berichtet, arbeiteten die Wissenschaftler an einem Hügel im Süden Perus, als sie die erstaunliche Entdeckung machten. Die Arbeiten sollten einen Aussichtspunkt schaffen.

---------------

Das ist Peru:

Peru ist ein Staat in Südamerika

Die Hauptstadt des Landes ist Lima

31,99 Millionen Menschen leben in Peru

Die Währung ist der Peruanische Sol

---------------

Der Ort des Geschehens befand sich bei den Nazca-Linien, welche seit dem Jahr 1994 zum Unesco-Weltkulturerbe gehören. Sie bestehen aus Hunderten geometrischen Bildern, welche durch das Entfernen von Stein geschaffen worden sind. Sie liegen etwa 400 Kilometer von der Hauptstadt Perus – Lima – entfernt.

Wissenschaft: Forscher machen Entdeckung

Nun fanden die Wissenschaftler dort ein neues Scharrbild. Es zeigt eine große Katze. Andere Scharrbilder zeigen beispielsweise einen Kolibri, einen Affen oder auch Menschen. Insgesamt bedecken sie eine Fläche von etwa 450 Quadratkilometern der trockenen Wüstenebene im Süden des Landes.

--------------

---------------

„Die Figur war kaum sichtbar und war im Begriff zu verschwinden, weil sie sich an einem ziemlich steilen Hang befindet, der anfällig für die Auswirkungen der natürlichen Erosion ist“, sagte Perus Kulturministerium laut „Guardian“ diese Woche in einer Erklärung.

Wissenschaft: Wie alt ist das entdeckte Scharrbild?

Das Scharrbild in Katzenform sei insgesamt 37 Meter lang und würde aus Linien, welche in der Breite zwischen 30 und 40 Zentimetern variieren, bestehen.

Wissenschaft: Zum UNESCO Welterbe bei Nasca gehören viele Scharrbilder. (Archivbild) Foto: imago images / imagebroker

Wissenschaftler schätzen, dass das Scharrbild zwischen 500 vor Christus und 200 nach Christus in der Paracas-Ära entstanden ist. Wie der „Guardian“ berichtet, seien in den letzten Jahren zwischen 80 und 100 neue Scharrbilder in der Region entdeckt worde. Diese seien aber in der Nasca-Kulter entstanden. (gb)