Wissenschaft: Forscher untersuchen kleines Tier – was ihnen dann auffällt, lässt sie staunen

Wissenschaftler haben eine kleine Sensation entdeckt und können die Liste der leuchtenden Lebewesen um ein süßes Pelztierchen erweitern.

Neben Kreaturen aus der Tiefsee, die durch ihre Biolumineszenz ein wenig Licht in die Dunkelheit bringen, gesellt sich nun auch der Springhase auf die Liste für selbstleuchtende Organismen. Der Wissenschaft sei Dank.

Wissenschaft: Forschen entdecken leuchtenden Hasen

Die meisten Fische in der Tiefsee können selbst leuchten, andere können allerdings nur fluoriszieren – sie leuchten also, wenn sie selbst beleuchtet werden. So ist es auch bei dem gewöhnlichen Springhasen. Durch ultravioletter Bestrahlung leuchtet dessen Fell. Aber was bei Fischen meist eintönig und in klaren Farben erstrahlt, entwickelt sich bei diesem Säugetier zu einer 80er Jahre-Party.

Wissenschaft: Der Sprinhase ist ein Säugetier, welches leuchten kann. Foto: J. Martin and E. Olson, Northland College; from Olson et al. 2021, Scientific Reports)

Denn das beleuchtete Fell beschreiben die Wissenschaftler als „funky und lebendig“. Der Springhase ist allerdings nicht das einzige Säugetier, das leuchtet. Neben ihn leuchten auch fliegende Eichhörnchen, Beutelratten und Schnabeltiere.

In einer wissenschaftlichen Studie fiel den Forschern nun eben auch das besondere Muster der Springhasen auf.

Die leuchtenden Farben der Springhasen werden durch organische Verbindungen namens Porphyrine erzeugt. Springhasen erhalten ihre rosa leuchtenden Stellen wahrscheinlich von Coproporphyrin und Uroporphyrin, die die Wissenschaftler aus dem Fell der Tiere isolierten.

Und im Gegensatz zu anderen leuchtenden Säugetieren, sind die hellen Muster der Springhasen von Individuum zu Individuum sehr unterschiedlich und bei einigen sogar regelrecht fleckig.

Wissenschaft: Ursachen für leuchtendes Fell sind noch ungewiss

Wieso sie so befleckt sind, kann man noch nicht klar sagen.

„Eine Möglichkeit ist, dass die Musterung als eine Art Tarnung dienen kann, indem sie visuelles 'Rauschen' erzeugt, das Springhasen vor Raubtieren schützen könnte, die UV-empfindlich sind“, stellt ein Wissenschaftler dar.

Wissenschaftler entdecken leuchtenden Hasen. Foto: J. Martin and E. Olson, Northland College; from Olson et al. 2021, Scientific Reports

Die meisten – aber nicht alle – der bekannten Säugetiere, die Biofluoreszenz zeigen, sind am aktivsten in schwach beleuchteten Umgebungen. Das deutet darauf hin, dass Biofluoreszenz ein weit verbreitetes Merkmal unter Arten sein könnte, die während der Dämmerung oder nachts unterwegs sind.

„Aber eine gründliche Auswertung einer breiteren Palette von Arten ist noch erforderlich, um festzustellen, ob es in dieser Gruppe tatsächlich häufiger vorkommt oder nicht“, erklärt der Wissenschaftler weiter. Die ganze Studie wurde auf der Seite „Scientific Reports“ veröffentlicht. (pag)