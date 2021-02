Wissenschaft: Forscher machen sensationelle Entdeckung in Alaska – „Wir sind fast hinten rüber gekippt“

Die Wissenschaft hat neue Entdeckungen in Alaska zum Vorschein gebracht.

Der amerikanische Bundesstaat birgt viele noch unentdeckte Geheimnisse. Jetzt gibt es neue Fortschritte in der Wissenschaft um Alaska.

Wissenschaft: Forscher finden mysteriöse Perlen

Im Norden von Alaska haben Forscher bei einer Expedition einen kuriosen Fund gemacht, wie „UAF news“ berichtet.

Und zwar entdeckten Archäologen blaue Perlen, die höchstwahrscheinlich aus Venedig (Italien) stammen. Die Perlen müssen über 16.000 Kilometer zurückgelegt haben. Nun wurden sie Punyik Point ausgegraben.

Doch das war noch nicht alles.

Das ist Alaska:

ist der größte und dünnste besiedelte Bundesstaat der USA

im Jahre 2019 wurden etwa 731.500 Einwohner gezählt

ist für seine vielfältigen Ebenen, Berge und Wälder bekannt

bietet eine Vielzahl an Wildtieren

ist ein beliebtes Ziel für Outdoor-Aktivitäten (z.B. Skifahren, Mountainbiken, Kajakfahren)

seit 2018 ist Mike J. Dunleavy (Republikanische Partei) amtierender Gouverneur von Alaska

Wissenschaft: Perlen vermutlich so alt wie Columbus

Die Archäologen schätzen den Ankunftszeit der Perlen auf das Zeitalter von Columbus. Dies würde bedeuten, dass diese Perlen vermutlich die ersten Gegenstände seien, die nach Alaska gebracht worden.

Wissenschaft: Forscher entdecken Perlen in Alaska – der amerikanische Bundesstaat überrascht immer wieder mit neuen Entdeckungen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Open Earth Nature / Don Bickley

Schon lange graben Archäologen in Punyik Point. Die Forscher vermuten, dass die Perlen als Tauschwert zum Handeln importiert worden.

Wissenschaft: Pflanze aus dem 15. Jahrhundert

Doch nicht nur die Perlen wurden aus dem Eis geholt. Die Forscher entdeckten ebenfalls eine Pflanzenfaser, die sofort untersucht wurde.

„Wir sind fast hinten rüber gekippt“, hat ein Archäologe gegenüber der„UAF news“ kommentiert, als er erfuhr, dass die Pflanzenfasern aus dem 15. Jahrhundert stammte.

Lässt sich nun abwarten, was die Forscher in Zukunft noch so alles in dem nordwestlich von Kanada gelegenen Bundesstaat finden. (ali)