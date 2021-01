Wissenschaft: Forscher machen grandiose Entdeckung im Pazifik – sowas gab es zuletzt vor 120 Jahren!

Es gibt neue Entdeckungen in der Wissenschaft: Forscher des „Schmidt Ocean Institute“ finden grandioses Stück Weltwunder.

Was wäre die Welt nur ohne Wissenschaft?

Und vor allem: Ohne seine Forscher, die Ausschau nach Entwicklungen halten. So gibt es neue Errungenschaften in der Wissenschaft, was die Rehabilitation der Weltmeere angeht.

Wissenschaft: Umweltverschmutzung macht der Erde zu schaffen

Dass die Erde von der menschengemachten Umweltverschmutzung stark betroffen ist und sehr darunter leidet, dürfte mittlerweile jeder wissen. Bilder gehen um die Welt, die grausame Zustände zeigen: Massen an Plastikmüll an den Stränden und Tiere, die durch Plastik in den Organen kläglich verenden.

Spätestens seit Greta Thunberg wissen wir, dass die Zeit läuft. Doch jetzt gibt es auch gute Neuigkeiten, wie der „Berliner Kurier“ berichtet.

Das ist das Great Barrier Reef:

liegt vor der Küste Queensland im Nordosten Australiens

ist die größte von Lebewesen geschaffene Struktur der Erde

kann man vom Weltraum aus sehen

ist ein 2.300 km langes Ökosystem und umfasst Tausende Riffe und Hunderte Inseln, diese bestehen aus über 600 verschiedenen Stein- und Weichkorallen

wurde 1981 in die UNESCO-Welterbeliste mitaufgenommen

Wissenschaft: Forscher entdecken neues Korallenriff

„In den vergangenen 25 Jahren sei die Hälfte aller Korallen verloren gegangen“, so der „Berliner Kurier“. Doch jetzt gibt es großartige Neuigkeiten: Seit 120 Jahren haben Meeresforscher nun ein neues, riesiges Korallenriff im Great Barrier Reef entdeckt.

Fortschritte in der Wissenschaft: Neues Korallenriff gibt Hoffnung auf eine schnelle Rehabilitation. Foto: imago images / Kyodo News

Das neue Riff sei, laut der Schmidt Ocean Institute Stiftung, mehr als 500 Meter hoch. Vor einer Woche war das Riff bei einem Tauchgang von der Besatzung des Forschungsschiffes „Falkor“ entdeckt worden.

Wissenschaft: Was bedeutet das für unseren Planeten?

„Diese unerwartete Entdeckung bestätigt, dass wir in unseren Ozeanen weiterhin unbekannte Strukturen und neue Arten finden“, so Wendy Schmidt, Mitbegründerin des Schmidt Ocean Institutes.

Nach Angaben des „Berliner Kurier“ sei das Riff etwa „1,5 Kilometer breit und reiche bis etwa 40 Meter unter die Wasseroberfläche“. (ali)