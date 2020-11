Wissenschaft: Forscher in Aufruhr! DIESE Entdeckung im Weltall ist ein unfassbares Vermögen wert

Die Wissenschaft nimmt jedes Weltraumphänomen stets genauestens unter die Lupe. So auch Asteroid „16 Psyche“.

Zwar haben die Astronomen den Himmelskörper schon seit 1852 auf dem Schirm, doch erst jetzt hat die Wissenschaft herausgefunden, wie unfassbar wertvoll er wirklich ist. Mach dich schon einmal bereit, die ganzen Nullen vor dem Dollarzeichen zu zählen...

Wissenschaft macht unglaubliche Feststellung – so viel ist der Asteroid „Psyche 16“ wert

Der Wert dieses Asteroiden ist in seiner gesamten Größe nur schwer vorstellbar. Es handelt sich um mehr Dollar, als jemals ein Mensch besessen hat. Genau genommen ist „16 Psyche“ wertvoller als die gesamte Weltwirtschaft zusammengenommen!

Es handelt sich um sage und schreibe 10.000.000.000.000.000.000 US-Dollar (!) – hast du mitgezählt? Das ist eine eins mit sage und schreibe 19 Nullen dahinter! In anderen Worten: verrückte 10.000 Billiarden.

Das macht den Asteroiden so wertvoll – nicht nur für die Wissenschaft

Doch was macht diesen unscheinbaren Himmelskörper so kostbar? Ganz einfach: Seine Beschaffenheit. Forscher haben seine Oberfläche mit Hilfe des Nasa-Weltraumteleskops Hubble untersucht. Demnach könnte sie aus reinem Eisen bestehen.

Möglich sei allerdings auch, dass der Himmelskörper sich hauptsächlich aus Eisen und Nickel zusammensetzt. Woraus „16 Psyche“ genau besteht, ist derzeit noch unklar.

Wissenschaft: Das Weltraumteleskop Hubble hat spannende Aufnahmen von „16 Psyche“ erstellt. Foto: NASA/dpa

So weit entfernt von der Erde schwebt „16 Psyche“ durchs Weltall

Sicher ist jedoch, dass er einen Durchmesser von schlappen 226 Kilometern mitbringt. Das ist ungefähr so groß wie der US-Bundesstaat West-Virginia! Und eben diese riesige Eisenmasse würde auf der Erde den unfassbaren Verkaufswert erzielen – ein wenig Nickel hin oder her. Wie viele Nullen waren das doch gleich?

Wenn du dir den Asteroiden jetzt gern unter den Nagel reißen würdest, hast du allerdings schlechte Karten. Der Himmelskörper umrundet gerade die Sonne im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter – und fliegt somit rund 370 Millionen Kilometer von der Erde entfernt durchs All.

Die Gute Nachricht: Weil „16 Psyche“ und die Erde mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten im All unterwegs sind, variiert ihre Distanz an jedem Tag. Wenn du also ein paar hundert Jahre Geduld mitbringst, rückt der Asteroid vielleicht doch noch in greifbare Nähe. (vh)