Wissenschaft: Forscher erklären – SO fühlt es sich an zu sterben

Das fragt sich die Menschheit und die Wissenschaft seit Jahrhunderten: Wie fühlt es sich an zu sterben? Dass wir alle einmal dran sind, weiß jeder. Viele haben Angst vor dem Tod. Denn keiner hat eine Ahnung, was danach kommt. Die Wissenschaft hat nun einen großen Sprung gemacht. Forscher können sagen, was wir beim Sterben empfinden.

Tut es weh? Läuft mein Leben noch einmal vor meinem inneren Auge ab? Das sind die Fragen, die sich die meisten Menschen stellen, wenn sie an ihren eigenen Tod denken.

Wissenschaft: Forscher erklären, wie sich der Tod anfühlt

Laut Dr. Sam Parnia, Direktor für Intensivpflege und Reanimationsforschung an der NYU Langone School of Medicine in New York City, soll Sterben „sehr angenehm“ sein, berichtet der britische Express.

Wissenschaft: Der natürliche Tod soll sich angenehm anfühlen. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

„Der Tod ist ein Prozess, er ist kein schwarz-weißer Momentׅ“, sagt er. Denn wenn wir eines natürlichen Todes sterben, dann gelangt kein Sauerstoff mehr in unser Gehirn. Unsere Kreisläufe schalten sich ab. Gegenüber der Außenwelt werden wir bewusstlos.

„Wenn das Herz aufhört zu schlagen, erlöschen alle Lebensvorgänge, weil kein Blut zum Gehirn, zu den Nieren und zur Leber gelangt, und wir werden leblos und unbeweglich, und das ist die Zeit, die die Ärzte nutzen, um uns eine Todeszeit zu nennen“, so Parnia.

Er kann Menschen, die Angst vor dem Tod haben, beruhigen: „Wenn wir sterben, ist diese Erfahrung für die große Mehrheit der Menschen nicht unangenehm. Für diejenigen von uns, die auf natürliche Weise sterben, selbst wenn sie vor ihrem Tod Schmerzen hatten, wird der Sterbeprozess sehr angenehm, er ist sehr glückselig und friedlich.“

Die häufigsten Todesursachen in Deutschland:

2018 starben 954.874 Menschen

darunter 470.032 Männer und 484.842 Frauen

345.300 Menschen starben an einer Herz-/Kreislauferkrankung

230.000 an Krebs

71.700 starben an einer Krankheit des Atmungssystems (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Der Wissenschaftler und Arzt hat schon viele Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. Auch holte er Menschen wieder ins Leben zurück. Diese Patienten berichten häufig von Nahtoderfahrungen.

„Sie beschreiben das Gefühl, ihre verstorbenen Angehörigen zu erleben, fast so, als ob sie gekommen wären, um sie willkommen zu heißen. Sie sagen oft, dass sie in vielen Fällen nicht zurück ins Leben kommen wollten, es ist so angenehm und es ist wie ein Magnet, der sie anzieht, dass sie nicht zurückkommen wollen.“

Wissenschaft: Das passiert bei Unfall-Opfern

Dennoch schildern die Betroffenen, dass sie das nicht als Beweis für ein Leben nach dem Tod sehen. „Viele Menschen beschreiben das Gefühl, sich von sich selbst zu trennen und den Ärzten und Krankenschwestern zuzuschauen, die an ihnen arbeiten“, erklärt der Mediziner.

Dem britischen Express sagt er, dass dank moderner Technologie und Wissenschaft „der Tod nicht auf Philosophie und Religion beschränkt bleibt, sondern durch Wissenschaft erforscht werden kann.“

Und was passiert, wenn man zum Beispiel bei einem Unfall stirbt? Zuerst versuchen wir aus dieser Situation zu flüchten. Angst-Reaktionen wie ein steigender Blutdruck und Puls werden ausgelöst. Das beeinflusst den Hypothalamus und das sympathische Nervensystem.

Auch wird Adrenalin ausgeschüttet und der Glykogenabbau in Muskeln und Leber gefördert. Dem Körper steht mehr Energie zur Verfügung.

Das Stresshormon Cortisol sorgt dafür, dass sich der Organismus auf Flucht oder Kampf einstellt. Vor dem Tod haben Unfall-Opfer aber Schmerzen. Anschließend wird die Atmung laut Focus langsamer und das Herz hört auf zu schlagen. Die Organe werden nicht mehr richtig versorgt. Der biologische Tod tritt ein. (ldi)