Wissenschaft: Forscher finden besonderen Planeten im All. (Symbolbild)

Wissenschaft: Forscher machen unglaubliche Entdeckung im All – sie könnte DIESEN Verdacht bestätigen

Das All ist für die Wissenschaft eine sehr ergiebige Quelle. Hier ist bei weitem noch nicht alles erforscht und entdeckt.

Nun haben Wissenschaftler eine Entdeckung im All gemacht, die eine bestimmte Theorie stützen könnte.

Wissenschaft: Forscher machen unglaubliche Entdeckung im All

Wissenschaftler von der Universität Warschau fanden im All einen neuen Planeten, der in etwa die Größe der Erde aufweist. Dieser Planet schwebt aktuell durch die Milchstraße, so der „Mirror“.

Das ist die Milchstraße:

Die Milchstraße, ist die Galaxie, in der sich das Sonnensystem mit der Erde befindet

Sie entspricht der Form einer flachen Scheibe

Sie besteht aus hunderten von Milliarden Sternen

Wie die Wissenschaftler erklärten ist der Planet „frei-schwebend“. Das bedeutet, dass er an keine Sonne gebunden ist und deswegen ziellos im All schwebt. Es ist ein sogenannter Einzelgänger-Planet. Die Entdeckung ist für die Wissenschaftler sehr bedeutend.

Wissenschaft: Entdeckung des Planeten stützt diese Theorie

Die Entdeckung stützt die Theorie, dass unsere Galaxie von möglicherweise bewohnbaren außerirdischen Welten wimmelt, die in der Dunkelheit des Weltraums umherwandern. Die Einzelgänger-Planeten sind grundsätzlich sehr schwer auszumachen. Bei ihnen ist es aber am wahrscheinlichsten, dass sie fruchtbar sind.

„Unsere Entdeckung zeigt, dass frei schwebende Planeten mit geringer Masse mit bodengestützten Teleskopen entdeckt und charakterisiert werden können“, so der Hauptforscher Professor Andrzej Udalski.

Wissenschaft: Forscher entdecken Einzelgänger-Planeten

Das Team der Warschauer Universität verwendete eine Technik, die Gravitational-Mikrolinsentechnik genannt wird. Das Ereignis, bei dem die Wissenschaftler den Planeten entdeckten, dauerte 42 Minuten. Das zeigt, dass es sich um ein sehr kleines Objekt handelt.

Wissenschaft: Der Planet driftet ziellos in der Milchstraße herum. (Symbolbild) Foto: imago images / Imaginechina-Tuchong

Die Masse des neu-entdeckten Planeten soll zwischen der Masse der Erde und der des Mars liegen. Das Teleskop, welches die Wissenschaftler bei dem Fund nutzten, befindet sich in Chile. Anfang dieses Jahres schätzte ein US-Team, dass es mehr als 100 Milliarden Einzelgänger-Planeten gibt, die allein die Milchstraße umkreisen, berichtet der „Mirror“.