Wissenschaft: Dieses Baby ist nur zwei Jahre jünger als seine Mutter

Die Wissenschaft erlangt immer wieder Erkenntnisse, die zuvor unmöglich undenkbar waren.

So auch in diesem Fall aus den USA, in dem die Mutter eines Babys nur rund eineinhalb Jahre älter ist als ihr Nachwuchs. Wie hat die Wissenschaft das bloß möglich gemacht?

Wissenschaft: Diese Mutter ist nur eineinhalb Jahre älter als ihr Nachwuchs!

Ganz einfach: Das Kind, das gerade erst geboren wurde, könnte eigentlich schon 27 Jahre alt sein. Könnte! Seine Mutter Tina hat sich einen Embryo einpflanzen lassen, der im Oktober 1992 eingefroren wurde – bloß 18 Monate nach der Geburt der jetzigen Mutter (29).

+++ Wissenschaft: Mysteriöses Objekt verschwindet aus Wüste – unglaublich, wo es wieder auftaucht +++

Damit hat sich das kleine Mädchen einen Eintrag in den Geschichtsbüchern gesichert, denn sie entstammt dem am längsten eingefrorenen Embryo, der zu einem Menschen herangewachsen ist.

„Es ist verrückt“, sagt die glückliche Mutter der „New York Post“, „doch unsere Molly ist ein kleines Wunder!“

Ein Baby ist nur wenige Monate jünger als seine Mutter – die Wissenschaft macht es möglich! Foto: imago images / Westen61

Den vorherigen Rekord hielt kurioserweise niemand anderes als ihre eigene biologische Schwester Emma. Sie lag ganze 24 Jahre auf Eis, bevor Wissenschaftler ihrer Mutter den tiefgefrorenen Embryo einpflanzten.

-------------------------------

Künstliche Befruchtung – Das ist die In-Vitro-Fertilisation:

Die Methode wurde in den 1960er und 70er Jahren entwickelt

Der Erfinder dieser Methode, Robert Edwards, erhielt dafür 2010 den Nobelpreis für Medizin

In Deutschland darf die In-Vitro-Fertilisation angewandt werden, wenn bei einem Paar trotz regelmäßigen Versuchens nicht schwanger wird

Die Wissenschaftler bringen bei der klassischen In-Vitro-Fertilisation Eizellen und aufbereitetes Sperma in einem Reagenzglas zusammen

Dabei findet im besten Fall eine spontane Befruchtung statt

-------------------------------

Möglich wurde das „kleine Wunder“ wegen eines traurigen Umstands: Tinas Ehemann Benjamin (36) ist unfruchtbar. Die zwei entschieden sich für die künstliche Befruchtung. Dass ihre Wahl in der Samenbank gerade auf den zwei Jahrzehnte alten Embryo fiel, sei allerdings dem Zufall geschuldet.

„Wir wollten unbedingt ein Baby haben und waren nicht besonders wählerisch. Unser einziges Kriterium: Die Eltern sollten keine Riesen sein – das sind wir ja schließlich auch“, sagt Tina.

+++ Wissenschaft: Ewiges Leben? Forscher machen wichtige Entdeckung +++

Erst am Tag des Eingriffs sei ihr aufgefallen, dass der Embryo, aus dem neun Monate später Molly hervorgehen sollte, bereits 24 Jahre auf dem Buckel habe. Auf ihre Bedenken reagierte der Arzt cool: „Dann könnten wir heute einen neuen Weltrekord schaffen!“

-------------------------------

Mehr Themen:

Wissenschaft: Seltenes Tier entdeckt! DAS hast du sicher noch nicht gesehen

Wissenschaft: Mysteriöses Objekt in Wüste entdeckt – „Das Seltsamste, was mir in all den Jahren begegnet ist“

Wissenschaft: NASA entlarvt mysteriöse Mond-Entdeckung von Experten

-------------------------------

Das wünschen sich die Eltern nach der Geburt der Tochter

Für genau den dürfen sich Arzt und Mutter seit der Geburt von Molly rühmen. „Solange die Embryonen korrekt im Lagertank für flüssigen Stickstoff bei minus 396 Grad gehalten werden, sind sie unserer Meinung nach auf unbestimmte Zeit nutzbar“, sagte der Arzt der „New York Post“.

„Mit der Geburt von Molly wissen wir jetzt sicher, dass sie mindestens 27,5 Jahre überstehen können!“

Komplett ist die junge Familie aus den USA übrigens noch nicht: Tina und Benjamin wünschen sich ein weiteres Geschwisterchen für Emma und Molly – allerdings nicht über den Weg der künstlichen Befruchtung, sondern über eine Adoptionsagentur. (vh)