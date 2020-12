Wissenschaft: Neue Corona-Studie stellt alles auf den Kopf – Forscher warnen jetzt vor diesem alltäglichen Verhalten

Eine neue Erkenntnis der Wissenschaft könnte erhebliche Auswirkungen auf den Umgang mit der Corona-Pandemie haben.

Immer wieder überprüft die Wissenschaft mit Studien, ob politische Maßnahmen sinnvoll sind. Forscher aus Südkorea haben jetzt einen Verbreitungsweg der Coronaviren nachgewiesen, der unser alltägliches Leben weiter einschränken könnte. Darüber berichtet die „Los Angeles Times“.

Die Wissenschaft findet täglich mehr über das Coronavirus heraus. (Symbolbild) Foto: imago images / Pixsell

Wissenschaft: Neue Corona-Studie bringt Hygiene-Konzepte ins Wanken

Bisher war die gemeinsame Linie von Politik und Wissenschaft: Kontakte einschränken und AHA-Regeln beachten. Doch ein Bestandteil der AHA-Formel wackelt: der Mindestabstand.

Wie die südkoreanischen Forscher herausgefunden haben, könnten 1,5 Meter deutlich zu wenig sein!

Wissenschaft warnt vor alltäglicher Beschäftigung

Besonders warnen die Forscher vor Aufenthalten in geschlossenen Räumen. Die südkoreanische Studie bezieht sich auf einen Fall in einem Restaurant mit einer Klimaanlage.

Unabhängig davon, ob sich die Besucher an die AHA-Regeln gehalten hätten, deutet vieles darauf hin, dass der gewählte Platz das Risiko einer Infektion maßgeblich beeinflusst hätte. Entscheidend sei, wie die Luft in dem Restaurant zirkuliert.

„In einem Restaurant zu essen, ist eine der riskantesten Aktivitäten in der Pandemie“, bekräftigt Linsey Marr, Umwelt-Ingenieurin aus Virginia in der „Los Angeles Times“. Abstand halten alleine reiche als Hygiene-Konzept im Hinblick auf diese und vergleichbare Studien daher nicht. Der alltägliche Aufenthalt im Restaurant könnte also gefährlicher sein als bislang angenommen.

Derzeit sind in Deutschland alle gastronomischen Betriebe geschlossen. Nur der Take-Away ist erlaubt.

Glaube an Wissenschaft in Deutschland schwindet

Eine neue repräsentative Umfrage dürfte die Wissenschaft zusätzlich beunruhigen. Demnach zweifelt rund jeder siebte Deutsche daran, dass das Coronavirus überhaupt existiert.

Das Wissenschaftsbarometer zeigte auch, dass 40 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass Wissenschaftler der Bevölkerung nicht alles sagen, was sie über das Coronavirus wissen und es wichtig sei, sich anderweitig Informationen zu besorgen.

Beunruhigende Entwicklung für die Wissenschaft

Für das Barometer wurden rund 1.000 Erwachsene zwischen dem 3. und 9. November telefonisch befragt. „Beunruhigend ist aus unserer Sicht die relativ hohe Anzahl an Unentschiedenen und Zweifelnden“, sagte Dorothee Menhart, Sprecherin der gemeinnützigen Initiative „Wissenschaft im Dialog“. „Dies zeigt, dass sich die Wissenschaft noch stärker bemühen muss, auch mit denjenigen ins Gespräch zu kommen, die unsicher sind.“

Das generelle Vertrauen in Wissenschaft und Forschung liegt in der Umfrage bei 60 Prozent. Das sind etwas weniger als im Frühjahr (April 2020: 73 Prozent, Mai 2020: 66 Prozent), aber mehr als in den Vorjahren. 2019 lag der Wert bei nur 46 Prozent. (ak mit dpa)