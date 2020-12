Wissenschaft: Besonderes Himmelsphänomen kommt auf uns zu – du kannst es kurz vor Weihnachten mit bloßem Auge erkennen!

Hast du das besondere Himmelsphänomen schon entdeckt? Wissenschaftler sind der Meinung, dass es bis Weihnachten mit bloßem Auge zu erkennen ist. Es erinnert sehr an die Geschichte der drei Weisen aus der Bibel. Könnte das die Erklärung für den Stern von Bethlehem sein?

Wissenschaft: Besonderes Himmelsphänomen kommt auf uns zu

Bis heute sind sich Wissenschaftler nicht einig, welches Phänomen für das Licht am Himmel sorgte, als sich Caspar, Melchior und Balthasar auf den Weg zu Jesus machten. War es ein Komet, eine auf der Erde zu sehende Sternenexplosion oder eine besondere Planetenkonstellation?

Letzteres können auch wir jetzt kurz vor Weihnachten am Himmel beobachten. Die beiden größten Planten des Sonnensystems Jupiter und Saturn liefern sich aktuell ein Wettrennen. Astronomie-Experten sprechen dabei von einer Konjunktion.

Aus Sicht der Erde kommen sich die beiden Himmelkörper besonders nahe. Wissenschaftler rechnen damit, dass sie am Abendhimmel des 21.Dezembers verschmelzen. Der schnelle Jupiter holt dann den entfernten Saturn ein.

In der Bibel folgen die drei Weisen dem Stern über Bethlehem. (Symbolbild) Foto: imago images / CHROMORANGE

Wissenschaft: Planeten bieten sich ein Rennen

„Das diesjährige Überholmanöver ist etwas Besonderes. Die beiden Planeten werden fast zu einem gemeinsamen Lichtpunkt verschmelzen“, erklärt der Vorsitzende der Sternfreunde Sven Melchert.

+++ Wissenschaft: Unfassbare Wende! Rätsel endlich gelöst – das steckt wirklich hinter der mysteriösen Metallsäule +++

Nur alle 20 Jahre ist das Phänomen zu beobachten. Du kannst es sogar mit bloßem Auge erkennen, ein Teleskop ist nicht nötig – vorausgesetzt, eine fiese Wolkendecke verhindert nicht den klaren Blick auf den Nachthimmel.

Jupiter und Saturn sind derzeit am Abendhimmel mit bloßem Auge zu erkennen. Foto: imago images / ZUMA Wire

Erst im Jahr 2080 ist ein ähnlich enges Aufeinandertreffen der Planeten wieder sichtbar. Dann wird die Annäherung von Jupiter und Saturn erst in der hellen Morgendämmerung zu sehen sein. Sven Melchert ist sich deshalb sicher: „Die Konjunktion von Jupiter und Saturn am 21. Dezember 2020 ist die Beste, die uns das Universum für lange Zeit zu bieten hat.“

---------------

Weitere Themen:

Wissenschaft: Forschern gelingt überraschender Durchbruch – DAS hat noch kein Corona-Medikament geschafft

Wissenschaft: Durchbruch! Nach 50 Jahren gibt es spektakuläre Hinweise zu brutalem Serienkiller

„Hart aber fair“ (ARD): Mediziner räumt mit DIESER Annahme auf – „ganz komischer Kinderglaube“

----------------

Wissenschaft: Mögliche Erklärung für den Stern über Bethlehem?

Schon jetzt sind die beiden Planeten am abendlichen Südwesthimmel zu entdecken. Ob dieses Himmelsphänomen auch eine Erklärung für den Stern über Bethlehem ist? Einen Kometen schließen viele Wissenschaftler immerhin aus. Da es als schlechtes Omen galt. Das Planetenrennen ist zwar eine Möglichkeit, jedoch spricht dagegen, dass sich Jupiter und Saturn am Himmel deutlich unterscheiden lassen. In der Bibel wird jedoch nur ein Stern beschrieben.

Am Ende liegt dem Stern über Bethlehem vielleicht gar kein astronomisches Phänomen zugrunde. Wie der „Spiegel“ berichtet steckt dahinter wohl eher ein christliches Symbol, so sehen es offenbar die Wissenschaftler der Vatikan-Sternwarte. (mia mit dpa)