Wissenschaft: Astronomen machen Entdeckung in der Milchstraße – sie verändert das bisherige Denken

Die Wissenschaft hat neue Erkenntnisse zur Milchstraße gewinnen können. In einer Studie nahmen die Forscher vor allem das Thema Wasser auf den Planeten unter die Lupe.

Die Milchstraße gehört zu unserer Heimat-Galaxie. Die wird von der Wissenschaft seit etlichen Jahren erforscht. Nun haben Forscher etwas herausgefunden, das vorher als unmöglich galt, wie das Portal grenzwissenschaft-aktuell.de berichtet.

Wissenschaft: Wasser nicht nur zufällig entstanden

Das Globe Institute der Universität Kopenhagen hat seine Studie dazu im Fachjournal „Science Advances“ veröffentlicht. Professor Anders Johansen und sein Team haben herausgefunden, dass es viel mehr erdähnliche Planeten in der Milchstraße geben könnte als bisher angenommen.

Wissenschaft: Neue Erkenntnisse zur Milchstraße!

Denn unser Planet unterscheidet sich vor allem in zwei Dingen von anderen: Wasser und Lebewesen. Bislang ging die Wissenschaft davon aus, dass Wasser nur auf Planeten entstanden sei, wenn zufälligerweise ein wasserhaltiger Asteroid und Komet darauf einschlug.

Nun hat man herausgefunden, dass das Wasser vermutlich schon während der Planeten-Entstehungsphase vorhanden war. Die Studie hatte dabei die Erde, die Venus und den Mars unter die Lupe genommen.

„Alle Ergebnisse legen nahe, dass Wasser bereits von Beginn an zu den Grundbausteinen unseres Planeten gehörte. Da Wasser-Moleküle im Universum sehr häufig sind, besteht eine durchaus nachvollziehbare Wahrscheinlichkeit dafür, dass dies auch auf alle anderen erdartigen Planeten im Sonnensystem zutrifft. (…) Ob sich das Wasser dann in flüssiger Form auf der Oberfläche eines Planeten halten kann, ist dann nur noch eine Frage des Abstandes zu seinem Stern“, erklärt Johansen.

Das ist die Milchstraße:

den Namen trägt sie wegen ihres einem milchigen Pinselstrich ähnelndem Aussehen

bis zu 200.000 Lichtjahre Durchmesser

zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne

Die Wissenschaftler haben außerdem herausgefunden, dass die drei Planeten vor etwa 4,5 Milliarden Jahren durch sogenannte Akkretion aus winzigen Staubpartikeln aus Eis und Kohlenstoff entstanden sind. Die umkreisen alle jungen Sterne der Milchstraße.

„Bis zu jenem Zeitpunkt, an dem die Erde auf ein Prozent ihrer heutigen Masse angewachsen war, wuchs unser Planet, in dem er Massen an eis- und kohlenstoffhaltigen kieselsteingroßen Brocken ansammelte“, schreiben die Forscher in ihrer Studie nieder.

Wissenschaft: Wassermoleküle überall in unserer Galaxie entdeckt

„Danach wuchs die Erde schneller und schneller, bis sie nach rund fünf Millionen Jahren ihre heutige Größe erreicht hatte. Auf diesem Weg stieg die Oberflächentemperatur deutlich an, was das Eis in besagten ‚Kieseln‘ auf dem Weg zur Oberfläche zum Verdampfen brachte und schlussendlich dazu führte, dass rund 0,1 Prozent der Masse unseres Planeten aus Wasser besteht, das rund 70 Prozent der Erdoberfläche bedeckt“, erklären sie.

Außerdem erläutert Johansen, dass Wassermoleküle überall in der Milchstraße entdeckt wurden. Das könnte bedeuten, dass auch andere Planeten entstanden sind, wie auch die Erde, Mars und Venus.

„Alle felsigen Planeten in der Milchstraße könnten aus den gleichen Grundbausteinen entstanden sein. Das bedeutet dann aber auch, dass sie alle (proportional) die gleiche Menge an Wasser und Kohlenstoff besitzen wie unsere Erde. Dann wäre auch die Anzahl jener Planeten, auf denen dann auch noch die richtigen Temperaturen für flüssiges Wasser herrschen, auch um andere Sterne sehr viel größer“, sagt er laut dem Portal grenzwissenschaft-aktuell.de. (ldi)