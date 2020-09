Wissenschaft: Forscher haben bei Grabungen an einer Pyramide in Ägypten einen spektakulären Schatz entdeckt. (Symbolbild/Montage)

Aktualisiert: am 29.09.2020 um 07:13

Wissenschaft: Archäologen graben an Pyramide – und finden spektakulären Schatz

Was für eine Entdeckung für die Wissenschaft!

Die Wissenschaft hat schon viele unglaubliche Entdeckungen gemacht, für die ihr die Welt dankbar ist. Häufig stießen Forscher dabei auf Dinge, mit denen sie gar nicht rechneten.

Wissenschaft: Forscher entdecken bedeutenden Schatz

So geschehen bei Archäologen, die an den Pyramiden in Ägypten gegraben und einen bedeutenden Schatz für die Wissenschaft gefunden haben.

Die Wissenschaft ist nun plötzlich sehr nah dran, neue Erkenntnisse über die Antike zu gewinnen.

Archäologen stießen bei ihrer Arbeit südlich von Kairo in Ägypten plötzlich auf mehrere Dutzend antiker Gräber. Die Sarkophage waren vor mehr als 2500 Jahren in der Nähe der berühmten Djoser-Pyramide vergraben worden und blieben bis zur ihrem Fund in einer Nekropole ungeöffnet. Darüber berichtet der amerikanische Sender „ABC News“.

Wissenschaft: Forscher entdeckten bei Grabungen an einer Pyramide einen bedeutdenden Schatz. (Symbolbild) Foto: mago images / Xinhua

Mehr über Pyramiden:

Pyramiden sind Bauwerke mit einer meist quadratischen Grundfläche

sie sind aus verschiedenen Kulturen bekannt, unter anderem Ägypten, Lateinamerika, China und den Kanaren

sie dienten vorwiegend als Gebäude mit religiösem oder zeremoniellem Charakter

die wohl bekanntesten Pyramiden sind die drei Pyramiden von Gizeh in Agypten

Einer Sprecherin des Ministeriums für Tourismus, Neveine el-Arif, zufolge seien 13 Särge Anfang dieses Monats in einem neu entdeckten, elf Meter tiefen Brunnen gefunden worden. 14 weitere Särge seien in der vergangenen Woche in einem anderen Brunnen gefunden worden. Die Sarkophage sei mit Farben und alten ägyptischen Hieroglyphen sowie anderen Gegenstände verziert gewesen, sagte el-Arif.

Nun arbeiteten Archäologen daran, die Herkunft der Särge zu bestimmen. Weitere Details und „Geheimnisse“ würden wahrscheinlich nächsten Monat bekannt gegeben werden, so die Sprecherin weiter.

Wissenschaft: Nächster Fund an Pyramiden in Ägypten erwartet

Der Fund der antiken Gräber ist nicht die erste Entdeckung, die Archäologen in der Gegend machten. Vergangenes Jahr hatten Archäologen in der Nekropole Sakkara ein geheimes Lager, das Hunderte von mumifizierten Tieren, wie Vögeln, Krokodile und zwei mumifizierte Löwenbabys zum Vorschein brachte. Im Oktober 2019 entdeckten die Forscher in der südägyptischen Stadt Luxor 30 alte Holzsärge mit Aufschriften und Gemälden.

Wissenschaft: Die Forschungsarbeiten sind noch keineswegs abgeschlossen. (Symbolbild) Foto: imago images / Xinhua

Zudem seien weitere Ausgrabungen im Gange, bei dem die Entdeckung weiterer Särge erwartet werde, wie „ABC News“ schreibt.

