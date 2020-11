Wissenschaft: Archäologen öffnen Sarg – und machen unfassbare Entdeckung

In der Wissenschaft ist es etwas Unglaubliches: Archäologen gelingt ein spektakulärer Fund in Ägypten!

Die Wissenschaftler hatten einen der Särge geöffnet und Unfassbares entdeckt. Sie sollen rund 2500 Jahre lang verschlossen gewesen sein.

Wissenschaft: Archäologen finden DAS Sarg

Die Archäologen arbeiten in der Stadt, die im alten Ägypten als Friedhof diente. Sie heißt Sakkara und liegt in der Nähe der Hauptstadt Kairo am Fluss Nil. Dort wurden in diesem Jahr schon mehrere Funde gemacht, die besonders in der Wissenschaft von Bedeutung sind.

Das Antikenministerium in Ägypten spricht nun vom bedeutendsten Fund des Jahres. Zu dem Fund zählten auch rund 40 Statuen. Damit hat die Grabstätte Hoffnungen auf weitere spektakuläre Entdeckungen geweckt.

+++ Wissenschaft: Sind SIE schuld? Forscher wollen Rätsel um Bermudadreieck gelöst haben +++

Wissenschaft: Grabkammer weckt Hoffnungen

Die Archäologen haben inzwischen einen Holzsarg geöffnet. Darin ein unglaublicher Fund: eine gut erhaltende Mumie, die in Stoff eingewickelt war.

Die Särge sollen rund 2.500 Jahre alt sein. Foto: Fadel Dawood/dpa

Neben zahlreichen Untersuchungen haben die Forscher auch Röntgenaufnahmen angefertigt, berichtet der „Mirror“. Darauf ist die Struktur der Mumie und der Zustand des Körpers gut zu erkennen.

------------------

Mehr News:

Wissenschaft: Nach Seehund-Zählung an der Nordsee – Forscher stehen vor einem Rätsel

Wissenschaft: Diese Mumien wurden schon vor 400 Jahren ausgegraben – jetzt kommt ihr Geheimnis raus

------------------

Der Tourismusminister Khaled el-Anany glaubt, dass es in den Grabkammern dort noch einiges zu entdecken gibt. „Wenn wir weiterarbeiten, ist zu erwarten, dass wir weitere Gräber von Menschen und Tieren finden“, sagte er. Die gefundenen Särge sollen nächstes Jahr in einem großen Museum ausgestellt werden. (mia/dpa)