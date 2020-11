Wissenschaftler graben Knochen eines Kindes aus – entsetzlich, was sie dann feststellen. (Symbolbild)

Wissenschaft: Archäologen graben Knochen eines Kindes aus – was sie dann feststellen ist entsetzlich

Grausiger Fund! Zumindest auf den ersten Blick.

Denn auf den zweiten Blick sorgt das erstaunliche Kindergrab, dass Archäologen jetzt freigelegt haben, für Verzückung in der Wissenschaft. Noch birgt das Skelett viele Rätsel, doch schon bald soll es laut „lifescience“ Antworten liefern. Was macht den Fund so besonders?

Wissenschaft: Entdeckung eines Kinderskeletts stellt Archäologen vor ein Rätsel

Das rund 8000 Jahre alte Grab, das Archäologen auf der Insel Alor (Indonesien) gefunden haben, bot für die erfahrenen Archäologen eine Premiere.

Denn augenscheinlich wurden Arme und Beine des Kindes während der Beerdigungszeremonie entfernt – um dann an anderer Stelle vergraben zu werden! Das klingt nicht nur für den Laien, sondern auch für die Forscher unüblich. Doch es ist nicht das einzige kuriose Detail an dem Kinderskelett.

Diese Merkmale sorgen für Erstaunen

Teile seines Gesichts waren zudem mit rotem Ocker bemalt. „Diese Farbe wurde auf Wagen und Stirn aufgetragen. Außerdem wurde dem Kind ein ockerfarbener Stein unter den Kopf gelegt, als es begraben wurde“, sagt Sofia Samper Carrodie, Studienleiterin und Dozentin für Archäologie an der Uni in Canberra.

Unklar sei bislang auch, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt. Auch das genaue Alter des Kindes zum Todeszeitpunkt gibt Rätsel auf:

Eine Knochenanalyse ergab, dass das Kind im Alter zwischen vier und acht Jahren verstorben ist

Seinen Zähnen nach scheint es zwischen sechs und acht Jahre alt gewesen zu sein

Sein Skelett sei allerdings so klein, dass das Kind dem Anschein nach nicht älter als vier bis fünf Jahre geworden ist

Vergleiche mit anderen untersuchten Gräbern seien in diesem Fall nicht möglich: Es handelt sich um das älteste intakte Kindergrab aus der Region. Bisherige Funde seien nicht älter als 3000 Jahre, also rund 5000 Jahre jünger.

Das vermuten die Forscher

Um alle Rätsel zu lösen, werden noch viele Untersuchungen nötig sein. Ersten Überlegungen zufolge könnten die fehlenden Arme und Beine im Grab zu einer Art Bestattungsritus gehört haben.

„Wir wissen nicht, wie die Menschen früher mit ihren verstorbenen Kindern umgegangen sind“, verrät Samper Carro laut „livescience“.

Was die Knochen den Wissenschaftlern am Ende genau verraten, ist noch offen. Fest steht laut Samper Carro allerdings schon jetzt, dass das Kinderskelett wichtige Hinweise Kultur der Region vor 8000 Jahren geben wird. (vh)