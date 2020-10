Winterzeit: Wann wird im Oktober eigentlich die Zeit umgestellt? Vor oder zurück?

am 02.10.2020 um 19:54

Im Oktober ist es wieder soweit, die Uhren werden auf Winterzeit umgestellt. Der Trick, den sich in den 80er Jahren die Politiker ausgedacht haben, um das Tageslicht besser auszunutzen und Energie zu sparen, sollte eigentlich schon längst abgeschafft werden.

Denn mittlerweile ist bewiesen: Die Umstellung auf Winterzeit oder eben Sommerzeit bringt energetisch gar nichts. Und obwohl die EU beschlossen hat, die verwirrende Zeitumstellung wieder abzuschaffen, werden die Uhren im Oktober dennoch wieder umgestellt. In der EU werden die Uhren seit 1996 umgestellt, Deutschland hat sie bereits 1980 eingeführt.

Umstellung auf Winterzeit steht bevor: Aber in welche Richtung?

Die Frage, die sich viele Menschen immer stellen: In welche Richtung werden die Uhren umgestellt, kann ich eine Stunde länger schlafen oder muss ich eher aus dem Bett?

------------------------------------

• Mehr Themen:

Zahnersatz, Kinderbonus und Mindestlohn: Das alles ändert sich zum 1. Oktober

Helene Fischer: Schock für Fans! Weihnachtsshow fällt flach – darauf können sich die Zuschauer stattdessen freuen

AfD: Ausraster im Bundestag! Rechter flippt bei Interview völlig aus

Hart aber fair (ARD): Plasberg unterbricht Linke-Chefin – dann wird sie wütend! „Diese Fake-News muss aufgearbeitet werden!“

-------------------------------------

Die Frage ist immer wieder verwirrend, auch wenn sich die Uhren auf Smartphones zum Beispiel mittlerweile von selbst richtig einstellen.

So stellst du die Uhr richtig um

Aber bei analogen Uhrwerken musst du nachhelfen und stellst deswegen in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober die Uhr von 3 Uhr auf 2 Uhr nachts zurück!

So stellst du die Uhr richtig um. Foto: dpa

>>> Wetter-Prognose: Schnee zu Weihnachten? Experte mit eindeutiger Ansage

Dann gilt die Winterzeit, die eigentlich die normale Zeit in Deutschland ist. Die EU hatte 2018 vorgeschlagen, die Sommerzeit abzuschaffen bzw. die Zeitumstellung an sich. Denn in einer EU-weiten Umfrage hatten sich 84 Prozent der Bürger gegen die Zeitumstellung ausgesprochen.

-----------

Das musst du zur Zeitumstellung wissen

im März werden die Uhren eine Stunde vor, im Oktober eine Stunde zurückgestellt

wirtschaftliche Nutzen der Zeitumstellung ist quasi nicht existent

78 Prozent in Deutschland wollen Abschaffung der Zeitumstellung

Thema stagniert im EU-Parlament, obwohl es bereits 2019 umgesetzt werden sollte

letzte Zeitumstellung im Oktober 2021 möglich

-----------

Und das kommt nicht von ungefähr. Viele Menschen haben wegen der einen Stunde mehr oder weniger Schlaf gesundheitliche Probleme, können ihren Biorhythmus nur schwer einstellen. das führt zu Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und Reizbarkeit.

EU-Staaten können sich nicht einigen

Warum die Zeitumstellung trotz der großen Zustimmung der Bürger immer noch nicht abgeschafft wurde? Die EU-Staaten müssen mehrheitlich dafür stimmen. Doch sie können sich nicht einigen und so wird weiter über etwas diskutiert, was die meisten Menschen gar nicht haben wollen. (fb)