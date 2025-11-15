Kein Après-Ski mehr? Kurz vor der Winterurlaubs-Saison geht die bittere Nachricht um

Winterurlaub ohne Après-Ski? Für viele Reisende wohl undenkbar, gehört die oftmals feuchtfröhliche Auszeit an der Almhütte nach dem Ski und Snowboard fahren doch einfach dazu.

Ein beliebtes Ski-Gebiet in Österreich schiebt Winterurlaubern jetzt allerdings den Riegel vor. Ein neues Verbot erschüttert jetzt ausgerechnet Sölden! Für Sauftouristen wird es vieles ändern.

Schluss mit Après-Ski im Winterurlaub?

Nicht nur in den Hütten soll im 3.000-Seelendorf im Öztal in den vergangenen Jahren die Nacht zum Tag gemacht worden sein. In Sölden hatte sich in der Vergangenheit eine regelrechte Saufmeile unter Winterurlaubern etabliert – zum großen Missfallen der Anwohner und des Bürgermeisters.

+++ Winterurlauber erfahren es jetzt! Beliebte Regionen mit dicker Preis-Klatsche +++

Denn die Sauftouristen sollen bei ihrem Alkoholkonsum nicht mal Halt vor sensiblen Bereichen wie Pflegeheimen gemacht haben. „Der Alkohol-Konsum hat sich immer mehr in den öffentlichen Raum verlagert. Dem wollen wir jetzt Einhalt gebieten“, so Bürgermeister Ernst Schöpf gegenüber „Bild„. Nicht mal ein Sicherheitsdienst konnte sauffreudigen Winterurlaubern Einhalt gebieten.

+++ Beliebtes Ski-Gebiet bald Geschichte! Winterurlauber werden wohl nie wieder zurückkehren +++

HIER gilt das Verbot

Ab dem 1. Dezember soll deshalb ein striktes Alkoholverbot auf den Söldener Straßen gelten. Entlang der Dorfstraße zwischen Giggijoch- und Gaislachkogelbahn sowie im Umfeld von Wohn- und Pflegeheim und vom Schülerhort müssen Rebellen mit heftigen Strafen rechnen.

Schon seit längerem gilt in den Söldener Lokalen ein striktes Rauchverbot. Jetzt folgt das Alkoholverbot, um Lärm, Chaos und Müll auf den Straßen ein Ende zu setzen! Wer künftig in den genannten Bereichen offene Alkoholflaschen und mit Alkohol gefüllte Becher mit sich führt oder gar daraus trinkt, muss bis zu 2.000 Euro an die Gemeinde blechen. „Sölden steht für Après-Ski. Das soll natürlich so bleiben – aber in geordneten Bahnen“, so der Bürgermeister. So solle das Après-Ski-Treiben künftig wieder in die Lokale verlagert werden.