Die Wissenschaft hofft am 21.Dezember auf einen wolkenlosen Himmel. (Symbolbild)

Wissenschaft: Forscher sprechen von unglaublicher Wintersonnenwende – du kannst jetzt DIESES Phänomen am Himmel beobachten

Die Wissenschaft hofft am 21. Dezember, dem Tag der Wintersonnenwende, auf einen wolkenlosen Himmel. Denn nur dann können die Forschenden ein Himmelsereignis beobachten, das es nur alle 20 Jahre gibt.

Die tolle Nachricht: Nicht nur die Wissenschaft, sondern auch du hast dann die Chance, die sogenannte „Große Konjunktion“ zu beobachten – und das mit bloßem Auge!

Wissenschaft: Dieses seltene Himmelsereignis geschieht nur alle 20 Jahre – und DU kannst am Montag live dabei sein

„Große Konjunktion“, das bedeutet, dass sich zwei Himmelsgestirne in einer Linie mit der Erde befinden. In diesem Fall sind das Jupiter und Saturn, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten um die Sonne kreisen.

Laut Wissenschaft ist die Große Konjunktion bei gutem Wetter mit bloßem Auge am Himmel erkennbar. Foto: imago images / blickwinkel

Dieses Beinahe-Aufeinandertreffen komme im Laufe der Erdgeschichte zwar regelmäßig alle 20 Jahre vor. „Das diesjährige Überholmanöver ist etwas Besonderes“, erklärt der Vorsitzende der Sternfreunde Sven Melchert der Deutschen Presse-Agentur.

Die letzten und die kommenden Großen Konjunktionen:

18. Februar 1961 um 14.42 Uhr

14. Januar 1981 um 7.58 Uhr

19. Februar 1981 um 7.12 Uhr

30. Juli 1981 um 21.32 Uhr

31. Mai 2000 um 10.13 Uhr

21. Dezember 2020 um 13.48 Uhr

5. November 2040 um 13.19 Uhr

10. April 2060 um 13.19 Uhr

Es wird für spektakuläre Ansichten sorgen: „Die beiden Planeten werden fast zu einem gemeinsamen Lichtpunkt verschmelzen.“

In diesem Jahr sei das mit bloßem Auge erkennbare Beinahe-Aufeinandertreffen zudem besonders eng. Erst in 60 Jahren sei das Himmelsphänomen erneut in einer solchen Qualität zu beobachten.

„Die Konjunktion von Jupiter und Saturn am 21. Dezember 2020 ist die Beste, die uns das Universum für lange Zeit zu bieten hat“, sagt Melchert. Die Bedingungen seien perfekt – jetzt müsse nur noch das Wetter mitspielen...

Stern von Bethlehem – steckt die Große Konjunktion dahinter?

Denkbar sei, eine „Große Konjunktion“ hinter dem Stern von Bethlehem stecke. Möglicherweise habe ihr heller Schein den Heiligen Drei Königen an Weihnachten den Weg zur Krippe Jesu gewiesen. Belegbar ist das allerdings nicht. Mehr dazu liest du hier >>> (vh)