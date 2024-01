Winterberg: Preis-Wahnsinn im Lokal – hier blechst du sogar für eine leere Tasse

Winterzeit bedeutet für viele Deutsche Urlaubszeit. Wie jedes Jahr zieht es Reisende aus dem milden Wetter in die Skigebiete. Hier können sie mit etwas Glück noch Schnee abgreifen, auch ohne das Land verlassen zu müssen. In NRW ist vor allem Winterberg ein beliebtes Ziel für den Ski-Urlaub.

+++ Ski-Saison in NRW startet – SIE können sich besonders freuen +++

Doch Vorsicht! Wer sich nach dem anstrengenden Spaß im natürlichen oder gerade vermutlich eher im künstlichen Weiß im Lokal erfrischen und wieder zu Kräften kommen will, der sollte aufpassen. Ein Lokal in Winterberg zockt unaufmerksame Gäste regelrecht ab.

Winterberg: Restaurant-Preise lassen Gäste ausrasten

Es handelt sich um ein Hotel mit Restaurant in Winterberg in direkter Nähe zu einem Ski-Lift und dürfte damit für viele Wintersportbegeisterte auf ihrer Après-Ski-Route liegen. Top-Ambiente und eine traumhafte Aussicht locken immer wieder Gäste an. Auch das Essen soll hier sehr gut sein.

Doch spricht die Google-Bewertung von gerade einmal 2,6 Sternen für sich. Das Hotel mit Restaurant und Café kann nämlich preislich nicht überzeugen. Viele Nutzer beschweren sich, dass die Preise „weit über dem Standard“ liegen würden.

Gäste schimpfen über hohe Preise

Egal ob für Cola, Wasser oder Bier – das Lokal verlangt ganze 7,20 Euro pro Glas mit einem halben Liter Fassungsvermögen. Das findet ein Google-Nutzer „schon wirklich krass“, andere bezeichnen die Preise bereits als „unverschämt“. Und nicht nur das. Das Restaurant verlange sogar jedes Mal einen Euro für die Benutzung der Toilette, „obwohl man als Gast dort Getränke verzehrt!“

Auf der Karte stolpert man als Gast auch gleich über das Kännchen Kaffee, das für gerade einmal 200 Milliliter plus Tasse schon 6,80 Euro kostet. Und mit jeder weiteren Tasse wird das Getränk sogar noch zwei Euro teurer. Und dabei kommen diese leer an den Tisch! Wer sich das Kännchen also teilen will, zahlt pro weiterer leere Tasse obendrauf.

Der Betreiber des Hotels und Restaurants nimmt in den Kommentaren immer wieder Stellung zu den Preisen, die er mit der Lage des Standorts, der Inflation und hoher Qualität sowie einer fairen Bezahlung des Personals begründet. In jedem Fall sollten Gäste zunächst auf die Karte schauen, bevor sie ins Restaurant einkehren und nachher von der geballten Rechnung überrascht werden.