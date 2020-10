Winter-Prognose für Deutschland: Wetter-Phänome könnten uns viel Schnee bringen

Zuletzt brachte das Wetter in Deutschland alles andere als winterliche Temperaturen. Doch wie sieht es mit der Winter-Prognose für Deutschland in diesem Jahr aus?

Viele würden sich sicherlich über weiße Weihnachten oder zumindest genügend Schnee für die Skigebiete freuen. Diese Wetter-Phänome konnte laut einer Winter-Prognose für Deutschland so einigen Schnee mit sich bringen.

Winter in Deutschland: Wann gehts los?

Die Tagen werden immer kürzer und auch wenn die Temperaturen, welche das Wetter in Deutschland in den letzten Tagen mit sich brachte alles andere als winterlich waren, so rückt der Winter auch in Deutschland immer näher.

Der offizielle Winterstart ist dieses Jahr in Deutschland am Montag den 21. Dezember. Etwas weniger als zwei Monate bleiben also noch bevor der Winter in Deutschland Einzug hält.

Winter-Prognose für Deutschland: Wie sieht es aktuell aus?

Wie die Meteorologin Corinna Borau auf „wetter.com“ gibt es besonders zwei Phänomene, welche die Winter-Prognose für Deutschland zu mehr Schnee beeinflussen können: „La Niña und der Polarwirbelsplit“.

Das hast du noch nie gehört? Verwunderlich ist das sicher nicht, da diese Begriffe häufig nur von Meteorologen verwendet werden. Das besondere an einem Polarwirbelsplit ist, dass im Gegensatz zu einem normalen Polarwirbel dann in Deutschland Ostwinde daminieren. „Diese sorgen im Winter häufig für einen Kaltluft-Import aus Nord- und Nordosteuropa“, so Corinna Borau. Bisher sei ein Polarwirbelsplit aber noch nicht absehbar.

Bei La Niña müssten kalte Strömungen es von der Küste Südamerikas über den Golfstrom nach Europa schaffen. Das könnte dann auch für einen deutlich Kälteren Winter in Deutschland sorgen „und somit steigen Chancen auf Schnee“. Ähnliches gab es bereits im Jahr 2010, was zu weißen Weihnachten führte.

Winter-Prognose für Deutschland 2020

Eine Winter-Prognose für Deutschland zu den Monaten Dezember, Januar und Februar zeigt, dass die gemittelte Temperatur zu warm ausfällt. Dennoch heißt das nicht, dass es durchgehend zu warm sein wird.

„Der Dezember zeigte noch kürzlich durchschnittliche Abweichungen an. Das gibt zumindest ein bisschen Hoffnung“, so die Meteorologin. Die Langfristmodelle seien sich bisher noch nicht sicher und „auch in zu milden Wintern sind kalte und schneereiche Phasen dabei“, so Corinna Borau auf „wetter.com“. Bei dem Niederschlag sehe es aktuell nämlich nicht zu trocken aus. Schneefans sollten also hoffen, dass sich die Winter-Prognose für Deutschland 2020 noch etwas ändert und vielleicht eines der beiden Phänomene doch noch für einen kalten und schneereichen Winter sorgt. (gb)