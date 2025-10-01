Keiner will Windows 11 benutzen – User gehen drastischen Schritt

Das Ende von Windows 10 naht: Am 14. Oktober 2025 stellt Microsoft den Support für sein beliebtes Betriebssystem ein. Nutzer weltweit werden dazu ermutigt, auf Windows 11 umzusteigen. Doch ein überraschender Trend sorgt für Verwirrung: Die Begeisterung für Windows 11 lässt nach, während Windows 7 wieder an Marktanteilen gewinnt.

Ob aus Nostalgie oder Trotz – der Zuwachs bei Windows 7 überrascht selbst Experten. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, warum das Betriebssystem nicht in Vergessenheit gerät.

Windows 11 verliert, Windows 7 legt zu

Im Juli 2025 hatte Windows 11 weltweit erstmals Windows 10 bei den Marktanteilen überholt, doch seit August knickte der Aufwärtstrend etwas ein. Gleichzeitig erlebt Windows 7 ein unerwartetes Comeback. Laut Statistiken stieg der weltweite Marktanteil von rund zwei Prozent im Juli auf fast fünf Prozent Mitte September – eine Zunahme von 150 Prozent.

Auch in Deutschland ist der Anstieg bemerkbar, wenn auch geringer. Windows 10 bleibt hier mit über 57 Prozent unangefochten die Nummer eins, während Windows 7 rund drei Prozent erreicht.

Gründe für den Unmut über Windows 11

Warum kehren Nutzer zu Windows 7 zurück? Eine mögliche Erklärung könnte in der Nostalgie liegen. „Wenn ich schon keine Sicherheitsupdates mehr für Windows 10 bekomme, dann kann ich auch gleich wieder zu meinem Lieblingssystem wechseln“, denken sich wohl manche Anwender.

Zudem läuft Windows 7 ressourcenschonend und effizient auf älteren Geräten. Besonders auf nicht mehr aktuellen PCs empfinden viele das Betriebssystem als stabiler und angenehmer im Alltag, wie „Chip“ berichtet.

Windows 11 kämpft um Akzeptanz

Im Gegensatz dazu fordert Windows 11 höhere Systemanforderungen und ist auf älteren Rechnern oft nicht kompatibel. Viele Nutzer fühlen sich dadurch unter Druck gesetzt, neue Hardware anzuschaffen. Obwohl Microsoft stark für Windows 11 wirbt, scheinen manche User diesem Umstieg bewusst auszuweichen.

Das Comeback von Windows 7 könnte auch Protest gegen Microsofts Strategie sein. Doch Experten warnen: Die Nutzung von Systemen ohne Sicherheitsupdates, egal ob Windows 10 oder Windows 7, erhöht das Risiko für Cyberattacken erheblich.

Klar ist: Microsofts Ziel, Windows 11 zum meistgenutzten Betriebssystem zu machen, wird durch den überraschenden Trend zu Windows 7 deutlich erschwert. Die kommenden Monate bleiben spannend – der Countdown zum Supportende von Windows 10 läuft.