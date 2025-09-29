Karussell-Panne auf der Wiesn! Besucher müssen in 90 Meter Höhe ausharren

Das Oktoberfest, eines der bekanntesten Volksfeste der Welt, sorgt innerhalb weniger Tage zum wiederholten Mal für beunruhigende Schlagzeilen. Nachdem es auf der Wiesn bereits zu besorgniserregenden Vorfällen wie einer massiven Überfüllung, Vergewaltigungen (>>> hier mehr dazu) und sogar einem Todesfall kam, versetzte am Samstagabend ein Defekt an einem Karussell die Fahrgäste in Angst.

Am Samstag (27. September) stoppte auf der Wiesn ein Netzteil-Ausfall den bekannten „Jules Verne Tower“ in 90 Metern Höhe. Das berichtete die „Bild„. 32 Menschen saßen demnach über eine Stunde lang hoch oben über dem Oktoberfest in dem Kettenkarussell bewegungslos fest – für viele von ihnen ein Albtraum! Die Techniker reagierten schnell, um die Gäste mit einer Handbremse langsam und kontrolliert wieder zu Boden zu bringen. Niemand erlitt offenbar körperliche Schäden, doch die psychische Belastung dürfte erheblich gewesen sein. Der Betreiber machte eine fehleranfällige Komponente verantwortlich, die im denkbar ungünstigsten Moment versagte.

Wiesn-Besucher bleiben auf Karussell in 90 Metern Höhe stecken

Der Vorfall wirft jedoch grundsätzliche Fragen auf: Warum fällt eine so wichtige Anlage gerade an einem der am stärksten frequentierten Tage des Oktoberfests aus? Sind Wartungsmaßnahmen, Ersatzteile oder technische Kapazitäten ausreichend? Die Diskussionen über die Sicherheit der Wiesn, besonders unter diesen extremen Bedingungen der Überfüllung, gewinnen durch diesen Vorfall an Brisanz.

Das Sicherheitsproblem betrifft nicht nur Fahrgeschäfte. Am gleichen Samstag musste der Zustrom auf das Gelände wegen Überfüllung gestoppt werden. Die Menschen klagten über Panik in den überfüllten Gassen des Oktoberfests, Staus an fast allen Eingängen und angsteinflößendes Gedränge (>>> hier die Einzelheiten). Ein „Bild“-Reporter vor Ort sprach von „Massenpanik und chaotischen Zuständen“, die sich auf den überfüllten Straßen vor der Festwiese abspielten.

Die Ereignisse des Wochenendes werfen einen Schatten auf die Organisation des Oktoberfests. Viele Besucher fragen sich, ob das Sicherheitskonzept noch zeitgemäß ist. Der Druck auf die Veranstalter wächst. Sie müssen erklären, wie sie den Spagat zwischen Tradition, Besucherrekorden und moderner Sicherheitsanforderungen meistern wollen. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich Millionen an. Doch der Preis für das Oktoberfest ist in diesem Jahr offenbar recht hoch – und das nicht nur in finanzieller Hinsicht.