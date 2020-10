Whatsapp: Zwei neue Funktionen! Darauf darfst du dich freuen

Bei Whatsapp wird wie immer kräftig an neuen Features getüftelt. Meist landen diese neuen Funktionen zuerst einmal in den Beta-Versionen von Whatsapp. Dort wird erst einmal getestet, ob der Messenger weiter stabil läuft oder es noch Verbesserungsbedarf gibt.

Einige Monate später finden sich diese Funktionen dann jedoch auch in den Whatsapp-Versionen der ganz normalen Android- und iOS-Nutzer. Was in der Beta-Version passiert, ist also ein kleiner Blick in die Glaskugel. Und die macht Hoffnung auf eine neue Chat-Funktion. Gleichzeitig scheint eine andere Funktion nun per Update ausgerollt zu werden.

Neue Funktionen bei Whatsapp! (Symbol bild) Foto: imago images / Rene Traut

Whatsapp: Zwei neue Funktionen kommen

Bei der Funktion, die erst einmal nur in der Beta-Version auftaucht, handelt es sich laut des Blogs „WABetainfo“ um ein Feature, mit dem du Chats besser personalisieren kannst. Schon jetzt lässt sich in Whatsapp ein Hintergrund-Bild für Chatverläufe einstellen. Dafür kannst du im Chat selbst oben auf die drei Punkte klicken und dort einen über „Hintergrund“ entweder ein neues Foto oder einen bereits vorhandenen Schnappschuss festlegen.

Das Bild befindet sich dann bei allen Chats im Hintergrund. Und genau hier soll sich demnächst etwas ändern. In der Beta-Version kannst du nämlich nun für jeden einzelnen Chat ein individuelles Bild für den Hintergrund festlegen. Für die Familiengruppe also ein Foto vom letzten Urlaub, für die Sportgruppe das letzte Mannschaftsbild oder für die Freundegruppe eine Aufnahme vom letzten Cocktail-Abend.

Wann die Funktion es aus der Beta-Version auch auf dein Handy schafft, ist laut „WABetainfo“ bislang nicht bekannt. Dafür wird nun eine ganz andere Einstellung offenbar über Updates auf die Handys der Whatsapp-Nutzer ausgerollt.

Diese Funktion wird jetzt ausgerollt

Auf Twitter berichten die ersten Nutzer davon, dass sie Gruppen-Chats für immer stumm stellen können. Vor wenigen Wochen war genau diese Funktion noch in der Beta-Version getestet worden.

I got the always mute! pic.twitter.com/pYC99rRGMN — Breno Caputo Filho (@BrenoCaputo) October 1, 2020

Bisher ließ Whatsapp den Nutzern beim Stummschalten lediglich die Wahl zwischen acht Stunden, einer Woche oder einem Jahr. In dem neuen Whatsapp-Update wurde die Option des Stummschaltens für ein Jahr nun ersetzt. Stattdessen lässt sich dort an dritter Stelle nun die Option „auf unbestimmte Zeit“ auswählen.

Das ist vor allem für Gruppen praktisch, in die man nur sporadisch mal reinschaut. Beispielsweise wenn ein Geschenk für entfernte Freunde organisiert wird. Da kann man auf minütliches vibrieren oder klingeln schließlich gut verzichten. Noch gibt es die Funktion allerdings nicht auf allen Smartphones. Bis auch du sie nutzen kannst, kann es aber nicht mehr lange dauern. (dav)