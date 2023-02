Whatsapp: Wenn du diese Zahlen-Kombination siehst, solltest du sofort reagieren

Whatsapp ist der meistgenutzte Messenger-Dienst weltweit. Doch trotzdem – oder gerade deswegen – kommt es hier immer wieder zu neuen Betrugsversuchen. Aktuell hört man häufiger von einer mysteriösen Zahlen-Kombination.

Doch was bedeutet es, wenn dir jemand die Ziffern „1437“ per Whatsapp schickt? Und wie solltest du jetzt reagieren? Das lest ihr in diesem Artikel. (Auch dieses Symbol verwirrt die Whatsapp-Nutzer.)

Whatsapp: Das hat der seltsame Code zu bedeuten

Keine Sorge, diese Zahlenkombination ist kein Virus und hat überhaupt nichts mit Betrug zu tun. Ganz im Gegenteil: Wenn dir jemand die „1437“ auf dein Handy sendet, dann hat derjenige dich besonders gerne. Denn hinter dieser Zahlen-Kombination bei Whatsapp steckt eine echte Liebesbotschaft, wie „La República“ berichtet.

Und so wird der Code entschlüsselt: Die Zahl 1 steht für „Ich“, die 4 für „Liebe“, die 3 für „dich“ – und jetzt wird es besonders romantisch – die Ziffer 7 bedeutet „für immer“. Also: „Ich liebe dich für immer“. So eine wunderschöne Nachricht sollte man natürlich nicht unbeantwortet lassen. Wenn du Glück hast, stammt sie ja sogar von deiner großen Liebe.

Noch mehr Zahlen-Kombinationen

Die „1437“ verbreitet sich aber nicht nur auf Whatsapp, der Trend wird auch auf Facebook, Instagram und Co. fleißig geteilt.

Weitere News findest du hier:

Laut dem Portal „Futurezone“ gibt es sogar noch weitere spannende Zahlen-Kombinationen, mit denen man nette Botschaften an seine Liebsten versenden kann. Wie wäre es mit diesen Beispielen für die nächste Whatsapp-Nachricht:

„637“: Always and forever (immer und ewig)

“14344”: I love you very much (Ich liebe dich sehr)

“381”: I love you (Ich liebe dich)

Dann viel Spaß beim Verschicken! Und vielleicht ergibt sich durch diese kleinen Abkürzungen ja die eine oder andere Liebesbeziehung, die sonst nie zustande gekommen wäre.