Whatsapp führt wichtige Funktion ein – doch Vorsicht, es könnte peinlich für dich werden!

Schon bald erhält Whatsapp eine neue Funktion.

Du willst deinen Chatpartnern etwas schreiben oder schicken, von dem es dir aber lieber wäre, wenn es anschließend nicht ewig im Chat zu sehen ist? Wenn du bei Whatsapp die Funktion „Ablaufende Nachrichten“ aktivierst, verschwinden neue Nachrichten automatisch nach einer Woche aus dem Chat.

Whatsapp: Neue Funktion löscht Nachrichten automatisch nach einer Woche

Ältere Nachrichten, die vorher empfangen oder versendet wurden, sind von der Einstellung nicht betroffen. In einem Standard-Chat zwischen zwei Personen kann jeder User die Funktion nach Belieben ein- oder ausschalten. In einem Gruppenchat ist das jedoch nur den Admins vorbenthalten.

Whatsapp bietet an, Nachrichten nach sieben Tagen automatisch zu löschen. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

Auch versendete Medien in Chats sind von dieser Funktion betroffen. Sie werden nur gespeichert, wenn bei Whatsapp „Automatisches Herunterladen“ aktiviert ist.

------------------------

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

--------------------------

+++ Whatsapp: Praktische Funktion – so kannst du dir Nachrichten vorlesen lassen +++

Doch wer jetzt denkt, dass er sich auf Whatsapp alles erlauben könnte, weil die Beweise nach sieben Tagen ja automatisch verschwinden, der hat sich gettäuscht.

Es gibt einen Haken

Auf seiner Website hat Whatsapp einige Hinweise zum richtigen Umgang mit ablaufenden Nachrichten zusammengetragen:

Wenn du auf eine ablaufende Nachricht antwortest, erscheint der zitierte Text auch nach Ablauf der Nachricht noch über deiner Antwort.

Wenn du eine ablaufende Nachricht an einen Chat weiterleitest, in dem die Ablauf-Funktion nicht aktiviert ist, bleiben dort alle Nachrichten bestehen.

Wenn ein User ein Backup erstellt, bevor die ablaufende Nachricht verschwindet, speichert er sie mit.

+++ Whatsapp kündigt neues Tool an – es löst ein großes Problem +++

Und selbstverständlich können die Nachrichten vor ihrem Ablauf auch ganz normal via Screenshot oder einfachem Copy-Paste extern gespeichert oder weitergeleitet werden, um sie zu sichern.

--------------------------

Mehr News zu Whatsapp:

Whatsapp-Änderung! SIE müssen für den Messenger bald zahlen

Whatsapp: Vorsicht! Manche iPhone-Nutzer werden ernste Probleme bekommen

Whatsapp: Es ist soweit! Messenger erweitert seine Funktion – User wollten es schon lange

--------------------------

Wer also fragwürdige oder peinliche Inhalte auf Whatsapp verschickt, der sollte selbst mit aktivierten „ablaufenden Nachrichten“ sicher gehen, an wen er diese Dinge schickt. Denn für den Chatpartner ist es kinderleicht, die besagten Dateien vor ihrem Ablauf andernorts abzuspeichern – und möglicherweise später zu einem ungünstigen Zeitpunkt wieder hervorzuholen. (at)