Whatsapp: Wenn du diesen einen Fehler machst, können andere deine Chats lesen

Du möchtest, dass deine Privatnachrichten bei Whatsapp auch privat bleiben? Dann musst du einige Dinge beachten, wenn du dir eine neue Handynummer zulegst.

Denn es gilt bei Whatsapp: Dein Konto beim Messenger ist fest mit der Handynummer verknüpft. Darüber berichtet die Aufklärungsplattform mimikama.

Whatsapp: So verhinderst du, dass andere deine Nachrichten lesen

Und das Problem dabei ist, dass deine alte Nummer vom Mobilfunkanbieter wieder an einen neuen Kunden weitergegeben wird. Zwar verspricht Whatsapp dir deine kompletten Account-Infos nach 45 Tagen zu löschen. Aber woher willst du eigentlich so genau wissen, dass deine Nummer in den sechs Wochen nicht schon an einen fremden Menschen übergegangen ist?

Genau, das wäre dann problematisch. Also solltest du ein paar Vorkehrungen treffen, damit das nicht passiert.

So können andere deine Nachrichten nicht lesen:

Entweder musst du bei Whatsapp in den Einstellungen auf „Meinen Account löschen“ klicken

Oder du gehst auf den Button „Meine Nummer ändern“

Du musst deine neue Nummer schon haben

Letzteres setzt allerdings voraus, dass du deine neue Nummer schon hast und auch noch Zugriff auf deine alte hast, so mimikama. Denn dann musst du dort deine beiden Nummern eingeben und dann werden all deine Daten automatisch übertragen.

Solltest du diese Schritte beherzigen, musst du auch keine Angst haben, dass deine Daten an Dritte gelangen. (js)