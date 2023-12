Whatsapp – Weihnachten: Die schönsten Grüße und Sprüche 2023

Weihnachten ist für viele Menschen ein ganz besonderes Fest – immerhin geht es hier darum, Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Doch auch Nachrichten spielen am 24. Dezember eine große Rolle, denn schließlich kann man nicht unbedingt mit allen Menschen Zeit verbringen, die man gerne hat. So greifen viele Deutsche auch zu Whatsapp, um eine Nachricht an Familie oder Freunde zu schicken.

Nicht immer fällt es einem leicht, an so besonderen Tagen die richtigen Worte zu finden. Deswegen haben wir für dich die schönsten Grüße und Sprüche für Whatsapp rausgesucht.

Lustige Weihnachtssprüche für Whatsapp

Auch wenn Weihnachten ein besinnliches Fest ist, gibt es doch Menschen, denen man eher einen lustigen Spruch per Whatsapp schicken möchte. Falls das auch bei dir der Fall ist, wirst du bei der folgenden Auswahl sicher fündig:

An Weihnachten nerve ich immer nur die Leute, die ich wirklich mag.

Der Weihnachtsmann hat mir gesagt, ich sei dieses Jahr auf der „Artig“-Liste gelandet. Ich sagte ihm, das muss ein Versehen sein!

Leise pinkelt ein Reh ein tiefes Loch in den Schnee. Weihnachtlich glitzert der Strahl, Rehlein, pinkle noch mal

Rudolph hat ’ne rote Nase, ihm drückt der Glühwein auf die Blase, bedroht fliegt er von Haus zu Haus und richtet meine Grüße aus.

Ich wünsche Dir fröhliche Weihnachten mit vielen Plätzchen und brauchbaren Geschenken!

Der Baum verbrannt, Geschenk vergessen, die Gans ist auch schon aufgefressen und auf dem Tisch nur blöde Gaben, na dann ’nen schönen Heiligabend!

Oma singt die alten Lieder, Opa hält die Ohren zu. Jedes Jahr aufs Neue wieder ist sie hin, die Weihnachtsruh

Schöne Weihnachtssprüche für Whatsapp

An Weihnachten möchte man aber nicht nur lustige Sprüche verschicken, an manche Personen sollen eher schöne Sprüche gehen. Wir haben auch hier eine Auswahl für dich zusammengestellt:

Wenn die ersten Weihnachtsbäume erleuchten und die ersten Weihnachtslieder erklingen, dann weiß ich, dass ich zu Haus bin. Ich hoffe, Dir geht es genauso. Ich wünsche Dir frohe Weihnachten.

Drei Wünsche: So viel Schnee, wie du gerade noch schaufeln kannst. So viel Besuch, wie du gerade noch bewirten kannst. Und im neuen Jahr so viel Glück, dass du es gerade noch aushalten kannst. Frohe Weihnachten!

Die schönsten Geschenke kann man nicht in Geschenkpapier einpacken: Liebe, Familie, Freunde, Lachen, Gesundheit, Glücklichsein. Frohe Weihnachten!

Möge dein Herz so leicht sein wie eine Schneeflocke und dein Lächeln so strahlend wie die Weihnachtsbeleuchtung. Fröhliche Festtage!

In der Geborgenheit der Familie Weihnachten zu feiern, ist in der heutigen Zeit wohl das schönste aller Geschenke! Fröhliche Weihnachten!

Ho ho ho! Ich wünsche dir kuschelig warme, leuchtend besinnliche, himmlisch ruhige, engelsschöne, kalorienbombige und rentierstarke Weihnachten!

Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden.

Romantische Weihnachtssprüche für Whatsapp

Wenn man Weihnachten nicht mit seinem Liebsten verbringen, möchte man wenigstens, dass die andere Person weiß, dass man an sie denkt. Dafür ist ein romantischer Spruch auf jeden Fall eine gute Sache. Sicher ist auch für dich auch hier was dabei: