Werden es Nutzer überhaupt merken? WhatsApp lässt Funktion verschwinden

WhatsApp verändert sich ständig. Neue Features kommen, alte verschwinden. Doch nicht jede Neuerung sorgt für Aufsehen. Eine kommende aktuelle Änderung dürfte vielen Nutzern vermutlich gar nicht auffallen, obwohl sie große Auswirkungen auf die Plattform hat.

Ab dem 15. Januar 2026 untersagt Meta die Nutzung externer KI-Chatbots über die WhatsApp-Business-API, wie „Techbook“ berichtet. Damit fällt auch der direkte Zugriff auf ChatGPT innerhalb von WhatsApp weg. Nur die hauseigene Meta AI sowie KI-Anwendungen für den Kundenservice dürfen künftig bleiben.

WhatsApp lässt Funktion verschwinden

Die Business-API wurde ursprünglich geschaffen, um Unternehmen zu helfen, etwa bei automatisierten Antworten, Versandinformationen oder Buchungsanfragen. Inzwischen hatten jedoch viele Anbieter die Schnittstelle genutzt, um vollwertige Chatbots wie ChatGPT in den Messenger zu integrieren.

In den neuen Nutzungsbedingungen heißt es nun, dass Anbieter von KI-Technologien keinen Zugriff mehr erhalten, wenn ihr Bot die Hauptfunktion des Dienstes darstellt, also wenn Nutzer ihn wie einen eigenständigen Chatpartner verwenden. Genau das war bei ChatGPT der Fall. Für viele dürfte der Verlust jedoch kaum ins Gewicht fallen.

Werden es WhatsApp-Nutzer überhaupt merken?

Nur ein Bruchteil der WhatsApp-Nutzer hatte den ChatGPT-Bot tatsächlich verwendet. Wer bislang darüber chattete, konnte Bilder analysieren, Texte übersetzen oder Fragen per Sprachnachricht stellen. Künftig bleibt dafür nur noch die Meta AI, die Meta selbst integriert.

++ auch interessant: Nachrichten-Limit bei Whatsapp? Nutzer erhalten Warnmeldung ++

Offiziell begründet Meta den Schritt mit technischer Belastung und fehlenden Bezahlmodellen für externe Bots. Beobachter vermuten jedoch, dass der Konzern vor allem seine eigene KI stärker positionieren möchte.

Mehr Themen und News:

Ab dem 15. Januar 2026 ist ChatGPT auf WhatsApp also Geschichte. OpenAI verweist auf Alternativen, etwa die eigene App für iOS und Android oder die Webversion. Wer seine bisherigen Chats sichern will, sollte seinen Account rechtzeitig verknüpfen. Eine automatische Übertragung findet nicht statt.