Whatsapp: Krasse Änderung – dein Handy wird völlig überflüssig

Ein Leben ohne Whatsapp? Undenkbar. Tagtäglich kommunizieren Hunderte Millionen von Menschen über die beliebte Messenger-App – tauschen Text- und Sprachnachrichten, Fotos oder Videos aus. Die Anwendung gehört mittlerweile quasi zur Standardausrüstung auf jedem Smartphone.

Doch Whatsapp ist längst nicht mehr nur an dein Handy gebunden. Auch am PC oder Laptop lässt sich der Messenger über die dazugehörige Desktop-App verwenden. Die ermöglicht eine problemlose Basic-Nutzung von Whatsapp – doch einige Funktionen waren bisher exklusiv nur auf dem Handy verfügbar. Das ändert sich jetzt.

Whatsapp: Änderung bei Web-Version

Wer den ganzen Tag am PC arbeitet, aber gleichzeitig für seine Freunde und Bekannten dauerhaft auf Whatsapp erreichbar sein will, nutzt gerne die Desktop-Variante „Whatsapp Web“. So hat man den Messenger stets griffbereit, ohne ständig zwischen Rechner und Smartphone hin und her wechseln zu müssen. Bei einer bestimmten Funktion war das Handy jedoch bisher unentbehrlich.

Die Rede ist vom Status – dem Whatsapp-Pendant zur Instagram-Story. Ganz simpel lassen sich Videos, Fotos oder Textfelder als kleine Reels posten, die deine Kontakte für 24 Stunden ansehen können. Perfekt für kurze Updates wie ein Foto vom Essen in deinem Lieblingslokal oder eine Aufnahme vom Sonnenuntergang im Urlaub, die du mit deinen Liebsten teilen möchtest.

Das Problem: Das ging bisher nur über das Smartphone. Einen eigenen Status über die Desktop-Version posten? Nicht möglich. Wenn du also das Foto oder Video, das du im Status teilen willst, auf der Festplatte deines PCs gespeichert hast, musstest du es bisher immer erst umständlich auf dein Handy übertragen, um es zu posten.

Status posten über Whatsapp Web

Das ist nun vorbei – zumindest für einige glückliche Nutzer, die bereits die neue Beta-Version der Desktop-Variante testen können. Sie ermöglicht es, Fotos, Videos oder Texte direkt von deinem Rechner bei Whatsapp zu posten. Das kündigten die stets gut informierten Experten des Blogs „WABetaInfo“ an.

Für alle Whatsapp-Nutzer, denen der ständige Wechsel zwischen Handy und PC also auf den Geist geht, dürfte das eine willkommene Änderung sein.