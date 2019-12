Whatsapp: Frau schickt Eltern Urlaubsfoto – hätte sie mal genau hingeschaut

Den Liebsten schnell ein paar Zeilen schreiben oder ein Strandbild schicken... Wer liebt es nicht, Urlaubsgrüße per Whatsapp zu verschicken? Postkarten brauchen gerade aus dem Ausland viel zu lange. Auch lassen sich dabei schlecht Bilder mitschicken. Da ist Whatsapp doch viel praktischer.

Das Selfie vor dem Eifelturm oder das Urlaubsbild am Strand ist in Sekundenschnelle beim Empfänger. Doch Achtung: Vor dem Abschicken am besten nochmal alle Details auf dem Foto checken. Sonst blamiert man sich per Whatsapp womöglich bis auf die Knochen. Wie dieses junge Pärche aus Großbritannien...

Whatsapp: Fiese Panne bei Urlaubsfoto

Ein Paar aus Großbritannien sendet per Whatsapp ein Urlaubsfoto an ihre Eltern. Darauf zu sehen: sie und ihr Freund. Sie stehen vorm Spiegel, halten sich an den Händen. Das Hotelbett und die Klimaanlage im Hintergrund. Auf der Kommode steht ein Wasserkocher, Deo, Kaugummis. Aber was ist das? Ein Gegenstand passt so gar nicht ins Bild.

Acht Whatsapp-Tricks, die du noch nicht kennst!

Ihr Vater bemerkt es sofort. Schickt ihr Lach-Emojis. Der Tochter (22) ist es unglaublich peinlich. Sie schreibt: „Sorry, Dad. Ich werde euch keine Urlaubsbilder mehr schicken, wenn ich in Eile bin.“

Was der Vater auf dem Bild entdeckt hat? Gleitgel! Bei Whatsapp schreibt ihre Mutter: „Dad sagt, die Bilder sind schön. Schöne Durex-Flasche.“

sorry dad. Will not be sending more holiday pics in a hurry x pic.twitter.com/pkdXa99znR — kels💫 (@_k3lsxo) July 6, 2019

Die bekannte Firma Durex ist weltweit bekannt für Gleitgel, Kondome und auch Sexspielzeug. Mit den knalligen Farben fallen die Produkte direkt ins Auge. So wie auf dem Whatsapp-Bild.

Auf Twitter postet sie unter dem Namen „Kels“ das peinliche Bild und einen Screenshot vom Whatsapp-Verlauf. Ihre Ausrede: „Das ist Elliots Knie-Creme!“ Dazu schickt sie viele peinlich berührte Emojis. Ihre Mutter glaubt ihr kein Wort. „Dad hat reingezoomt!“ Dann gibt sie es zu: „Elliot ist beschämt.“

So eine Flasche entdeckte der Vater auf dem Whatsapp-Bild. Foto: imago images / Newscast

61.800 Likes erntet das peinliche Whatsapp-Bild auf Twitter. Die Nutzer amüsieren sich köstlich.

Hier einige Kommentare von Twitter-Nutzern:

„Sie sollte inzwischen wissen, dass Väter mit Töchtern wie das FBI sind.“

„Schande für Papa... Kennt die Flasche zu gut...“

„Nichts Außergewöhnliches. Es ist nicht so, als ob sie im Urlaub wären, um Kirchen zu besuchen und Obdachlose zu retten. Viel Spaß!“

„Du hast dich definitiv für die neue Staffel von 'Love Island' nächstes Jahr qualifiziert.“

„Ich wette, er hatte immer ein pochendes Knie!“

Nicht nur die junge Frau hat sich geärgert, nachdem sie das Bild an ihre Eltern geschickt hat. Vor einigen Wochen verschickte auch eine junge US-Amerikanerin ein Foto an ihre Mutter.

Memoji-Hype bei Whatsapp

Memojis bei WhatsApp sind der neueste Schrei. Aber was ist das überhaupt? Memojis sind animierte Figuren, die aussehen wie man selbst. Zumindest bietet WhatsApp den Nutzern zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Von Haarfarbe über Lippenform kannst du dich quasi als eigenes Emoji kreiieren. Deinen Freunden kannst du dann beispielsweise einen Kuss schicken, winken oder ihnen die Zunge rausstrecken.

Der Eiffelturm in Paris ist eines von vielen beliebten Fotomotiven bei Touristen. Gerne schicken Urlauber ein Foto per Whatsapp. (Symbolbild) Foto: imago images / PhotoAlto

Aber Achtung: Memojis können nur mit folgenden Smartphones erstellt werden:

iPhone X

iPhone XS

iPhone XR

iPhone 11

Um. Somebody made me make my Memoji and it might have gotten a little out of hand... 🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️💛💚🦆#shout #goducks #Memoji pic.twitter.com/Gqb8gSzO3w — jenn (@jenncasey) November 27, 2019

Beim nächsten Mal achtet die 22-Jährige garantiert mehr darauf, was sie per Whatsapp verschickt. So einen peinlichen Fehler will sie schließlich nicht noch einmal machen. (ldi)