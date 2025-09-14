Warnung an Whatsapp-Nutzer: Wer diesen Gruppen beitritt, ist schnell sein Geld los

WhatsApp gehört mittlerweile zum Alltag vieler Menschen und ist aus der Kommunikation kaum wegzudenken. Doch leider wird die beliebte Plattform auch von Betrügern genutzt, um ahnungslose Nutzer um ihr Geld zu bringen. Insbesondere Versprechen von schnellen und lukrativen Geldanlagen locken viele in die Falle.

Die Methoden sind dabei oft gut durchdacht und wirken auf den ersten Blick seriös – gerade deshalb ist Vorsicht geboten. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnt vor solchen Maschen und gibt hilfreiche Tipps, wie man sich schützen kann.

Prominente Namen in WhatsApp-Betrugsgruppen

Viele der Betrüger ziehen ihre Opfer mit bekannten Namen und Gesichtern in die Falle. Sie geben vor, bekannte Prominente oder Finanzexperten zu repräsentieren, doch in Wahrheit haben diese Persönlichkeiten nichts mit den WhatsApp-Gruppen zu tun. Die Täter bauen Vertrauen auf, indem sie den Mitgliedern das Gefühl geben, Teil einer elitären und exklusiven Gruppe zu sein. Langwierige Chats und sogar vermeintliche „Workshops“ dienen dazu, das Vertrauen weiter zu stärken und Opfer in die Irre zu führen.

Die Vorgehensweisen der Betrüger sind vielfältig und gefährlich. Eine Methode ist es, Mitglieder auf unseriöse Online-Tradingplattformen zu drängen, wo das Geld nach einer Einzahlung schnell verschwindet. Eine andere Masche nutzt Kryptowährungen: Nutzer werden angewiesen, ihr Geld in Krypto umzutauschen und an die Wallet der Betrüger zu senden. Dabei bleibt das investierte Geld unwiederbringlich verloren.

Auch können Falschinformationen über Aktienkäufe verbreitet werden: Gruppenmitglieder werden dazu verleitet, vermeintlich wertvolle Wertpapiere zu kaufen, doch die Betrüger ziehen sich rechtzeitig raus und profitieren von den Verlusten der Opfer.

Wachsam bleiben bei verdächtigen WhatsApp-Gruppen

Die Verbraucherzentrale rät, grundsätzlich wachsam zu sein, wenn Fremde über WhatsApp große finanzielle Versprechen machen. Nutze WhatsApp vorsichtig und überweise niemals Geld an Fremde oder auf unbekannte Krypto-Wallets. Falls Betrüger erfolgreich waren, sollte umgehend die Polizei eingeschaltet und eine Anzeige erstattet werden. Auch eine Meldung bei der BaFin kann helfen, weitere Nutzer zu warnen und künftigen Schaden zu verhindern.

