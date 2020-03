Whatsapp: Warnung, Fake-News zum Coronavirus im Umlauf! DIESEM ARZT solltest du nicht vertrauen

Zunehmend werden Fälle des Coronavirus in Deutschland und in der Welt bekannt. Und damit wächst auch die Angst vor dem Coronavirus.

Die Leute fragen sich, wie sie sich schützen können. Experten geben Verhaltentipps und raten zum Beispiel, sich häufig die Hände zu waschen. Doch jetzt verbreitet ein angeblicher Arzt Fake-News bei Whatsapp und Facebook. Darüber berichtet Mimikama.

Whatsapp: Falsche Informationen gehen durchs Internet

Der Kettenbrief bei Whatsapp und Facebook soll angeblich Insider-Informationen eines Mitarbeiters des Shenzhen Hospital aus Wuhan wiedergeben. So heißt es, dass bei einer laufenden Nase und einem Auswurf in der Erkältung keine neue Coronavirus-Erkrankung möglich sei. Die Symptome seien nämlich ein trockener Husten ohne laufende Nase.

+++ Coronavirus in NRW: Apotheker räumt mit Mythos auf – SO kannst du dich wirklich schützen +++

Er erklärt damit zum einen, wie man eine Coronavirus-Erkrankung erkennen könnte. Und zum anderen gibt der vermeintliche Arzt Tipps, wie man sich schützen kann. So solle man zum Beispiel heiße Getränke trinken, seine Kleidung, die nicht täglich gewaschen werden müsse, in die Sonne stellen und sich selbst in der Sonne aufhalten. Weiterhin empfiehlt der Kettenbrief, viel Wasser zu trinken.

Doch Achtung, das sind Fake-News!

------------------------

Mehr News:

Coronavirus in NRW: Erster Fall in Essen! ++ Auch erste Infizierungen bei der Polizei und Feuerwehr in NRW ++ Städte mit radikaler Maßnahme

Erdogan: Türkei öffnet Grenzen zur EU – Tausende Flüchtlinge kommen nach Europa

Hochzeit: Brautpaar will heiraten und gibt sich in Klinik das Ja-Wort – aus diesem herzzerreißenden Grund

------------------------

Zweiter Kettenbrief ebenfalls

Es gibt auch eine zweite, abgewandelte Form des Kettenbriefs. Keiner der beiden solltest du jedoch Vertrauen schenken. Auch fällt auf, dass beide Kettenbriefe Übersetzungsfehler enthalten. Damit ist die Bedeutung einiger Aussagen sowieso nicht zweifelsfrei zu interpretieren.

>>>Hier gibt es Tipps der Verbraucherzentrale, denen du du vertrauen kannst <<<

Die Kettenbriefe, um die es geht, findest du bei Mimikama.