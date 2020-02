Whatsapp: Vorsicht! Wenn du DAS jetzt anklickst, wirst du es bitter bereuen

Vorsicht! Mit einer hinterhältigen Masche wollen Betrüger die Kontrolle über dein Whatsapp-Profil übernehmen. Das berichtet das Portal „Mimikama“.

Dabei wirst du bei Whatsapp gebeten einen Link anzutippen, um einen Code zu erhalten, den du der fragenden Person zuschicken sollst. Das Perfide daran: Diese Nachricht erhältst du von einem deiner Whatsapp-Kontakte, die diesem Betrug bereits zum Opfer gefallen sind. Dabei kann es sich also auch um einen guten Freund oder ein Familienmitglied handeln!

Whatsapp: Betrüger tarnen sich als deine Kontakte

Die Masche folgt dabei meist demselben Muster. Einer deiner Kontakte schreibt dich an und schickt eine Nachricht, die ungefähr wie folgt klingt: „Hey! Kannst du mir kurz helfen? Du bekommst gleich eine SMS. Kannst du mir den Code in der Nachricht weiterschicken?“

Kurz darauf erhältst du eine SMS von Whatsapp, in der du einen Link anklicken kannst, „um dein Telefon zu verifizieren.“ Doch das solltest du unbedingt unterlassen!

So funktioniert die fiese Masche

Denn eigentlich versendet Whatsapp diesen Code nur an Nutzer, die entweder ein Whatsapp-Konto wiederherstellen oder nach dem Kauf eines neuen Handys ihr altes Whatsapp-Profil auf das neue Gerät übertragen wollen.

Doch bei der Masche der Betrüger haben die Kriminellen selbst diesen Code für dein Profil beantragt. Heißt im Klartext: Wenn du diesen Code beantragst und ihn dem Kriminellen zuschickst, wird dein Whatsapp-Konto auf dessen Handynummer übertragen und du verlierst jeglichen Zugriff darauf!

So kannst du dich und deine Kontakte schützen

Wenn du von einem deiner Kontakte also eine Nachricht im Stil dieser Betrugsmasche erhältst, rufe sie am besten an und warne sie davor, dass ihr Whatsapp-Profil übernommen wurde.

Zudem kannst du bei deinen Whatsapp-Einstellungen die „Verifizierung in zwei Schritten“ aktivieren: Dabei legst du einen persönlichen PIN-Code fest, der bei jeder Verifizierung deines Whatsapp-Profils eingegeben werden muss. Den Betrügern reicht somit der reine Verifizierungscode nicht aus, um dein Konto zu übernehmen, wie „Mimikama“ berichtet.

Solltest du bereits Opfer der hinterhältigen Masche geworden sein, findest du auf der offiziellen Whatsapp-Website im Bereich „Gestohlene Accounts“ alle nötigen Informationen darüber, wie du versuchen kannst, deinen Account zurückzubekommen. (at)