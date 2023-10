Whatsapp: Wenn du diese Taste gedrückt hältst, schaltest du eine versteckte Funktion frei

Jeder kennt das Problem. Man möchte nur schnell die Textnachricht auf Whatsapp zu ende tippen und zack – hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. Diese Taste schaltet eine Funktion frei, mit der du bei der Korrektur viel Zeit sparen kannst.

Whatsapp: So behebst du Tippfehler innerhalb von Sekunden

Heutzutage läuft ein großer Anteil der zwischenmenschlichen Kommunikation auf diversen Messenger Diensten, wie Whatsapp und Co. ab . Auch, wenn Sprachnachrichten und das Versenden von GIFs im Trend sind, greifen viele noch auf Textnachrichten zurück – auch bei längeren Mitteilungen, die schonmal mehrere Absätze umfassen können. Gerade dann, ist ein Tippfehler nervenaufreibend und ein echter Zeitfresser. Oft bleibt dem Verfasser keine andere Wahl, als die letzten Wörter zu löschen, um den Fehler zu korrigieren. Andere wiederum versuchen im mühsamer Feinstarbeit mit dem Finger die Stelle zu erwischen, an der sich der falsche Buchstabe befindet. Doch aufgepasst! Mit dieser Funktion passiert das nicht mehr.

+++ Whatsapp sieht plötzlich komplett anders aus – Nutzer trauen ihren Augen kaum +++

Nicht alle kennen die Taste, mit der man schnell und einfach zu der Stelle im Text springen kann, die vor dem Versenden der Nachricht nochmal überarbeitet werden soll. Eigentlich ist es ganz einfach. Zuerst muss die Leertaste gedrückt gehalten werden und gleichzeitig muss der Finger auf das Wort zu bewegt werden, das korrigiert werden soll. An der gewünschten Stelle die Leertaste wieder loslassen et voila – der Fehler kann blitzschnell behoben werden.

Weitere Themen:

Doch wie so vieles im Leben hat auch dieser Trick einen Haken. Gerade bei Whatsapp können die Voreinstellungen so sein, dass beim gedrückt halten der Leertaste die Tastatursprache geändert wird, statt den Cursor zu aktivieren. Bei den meisten Smartphones lässt sich dies jedoch in den Einstellungen ein- und ausschalten.