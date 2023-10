Whatsapp: Plötzlich taucht neues Symbol auf – Nutzer müssen sofort handeln

Whatsapp ist die wohl beliebteste Messenger-App der Welt. Hunderte Millionen Nutzer verwenden die Anwendung tagtäglich, um mit ihren Freunden und Familien zu chatten. Dabei profitieren die User auch immer wieder von neuen Updates und Features, die Whatsapp in die Anwendung einbaut.

Wer jedoch nicht alle Neuigkeiten rund um den Messenger immer aufmerksam mitverfolgt, sieht sich oft plötzlich mit neuen Symbolen oder Buttons konfrontiert – ohne genau zu wissen, was diese jetzt genau bedeuten. Auch bei der folgenden neuen Funktion könnte das geschehen. Und wer nicht schnell genug handelt, steht am Ende mit leeren Händen da.

Whatsapp: Neues Symbol im Chat

Whatsapp aktualisiert seine Messenger-App durchgehend. Aktuell ist im Google Play Store die Whatsapp-Beta-Version 2.23.21.12 für Android verfügbar – und wie die Experten von „WABetaInfo“ berichten, können Nutzer dort bereits ein neues Feature austesten. Plötzlich steht den Usern nämlich ein neuer Button zur Verfügung.

Wer in einem Whatsapp-Chat etwas in die Nachrichten-Zeile eingeben will, hat am rechten Rand über das Büroklammer-Symbol die Möglichkeit, Anhänge mit zu verschicken. Sei es ein Foto, ein Dokument oder eine Audiodatei. Auch Umfragen, Standorte oder Kontakte können darüber geteilt werden. Doch nun taucht dort ein ganz neues Symbol auf.

Ein rosafarbener Kreis mit einem weißen Kalendersymbol – das soll dir nun ermöglichen, Nachrichten auf einen festen Termin vorzuplanen. Beispielsweise als Reminder für ein bestimmtes Event. Das Feature, das sich wie gesagt noch in einer Beta-Testversion befindet, ist jedoch wohl lediglich auf Gruppenchats beschränkt. Dort können solche Reminder ja auch besonders praktisch sein – beispielsweise wenn es darum geht, rechtzeitig Geld für ein Geburtstagsgeschenk zu sammeln.

Einziger Nachteil: Wenn jemand ein solches Event in einem Gruppenchat teilt, dessen Teilnehmer nicht alle die aktuellste Whatsapp-Version besitzen, müssen die hinterherhängenden Nutzer schnell handeln. Sie sehen statt der Nachricht dann lediglich den Hinweis im Chat, dass man Whatsapp sofort updaten müsse, um lesen zu können, was die Kollegen einem mitteilen wollen.

Wann genau das Feature aus der Beta heraus in den „regulären“ Whatsapp-Betrieb einsteigt, ist noch nicht bekannt.