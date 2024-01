Whatsapp verändert beliebte Funktion – es geht um deine Fotos

Whatsapp ist einer der, wenn nicht DER beliebteste Messenger der Welt. Tag für Tag setzen Millionen Menschen auf die App, um mit Freunden und Familienmitgliedern vernetzt zu bleiben. Text- und Sprachnachrichten, Fotos, Videos – alles lässt sich über die App teilen.

Um seine Nutzer nicht zu verlieren, verpasst Mutterkonzern Meta seinem Vorzeige-Messenger immer neue Updates, um Whatsapp aktuell zu halten. Dabei wurde eine beliebte Funktion nun deutlich erweitert. Dabei geht es um die Nutzung deiner Fotos – doch die Sache hat einen Haken…

Whatsapp: Neue Funktion betrifft Fotos

Wer seinen Textnachrichten einen gewissen Pfiff verpassen möchte, der setzt noch schnell ein Emoji ans Ende. Oder er teilt seine Emotionen direkt in Form eines lustigen Memes oder GIFs mit. Zusätzlich bietet Whatsapp auch die Möglichkeit an, Sticker zu verschicken – und genau hier greift nun das neue Update ein.

Denn nun kannst du tatsächlich eigene Sticker für Whatsapp erstellen – und das aus deinen eigenen Fotos. Dafür tippst du im Eingabefeld, in das du deine Nachricht eingibst, einfach rechts auf das Stickersymbol. Dann erscheint im entsprechenden Stickerfeld ein Plus-Zeichen.

So nutzt du das Feature

Wählst du das Plus an, kannst du laut „Express“ Fotos auswählen, die du auf deinem Handy gespeichert hast, um sie in Sticker umzuwandeln. Besonders praktisch: Wenn gewünscht, schneidet Whatsapp automatisch Personen aus ihrem Hintergrund aus. Jetzt kannst du das Motiv noch ganz Belieben mit Texten und Emojis verfeinern.

Bestehende Sticker kannst du zudem noch verändern – indem du sie einfach länger gedrückt hältst und auf „bearbeiten“ tippst. Und sobald ein Sticker verschickt wurde, speichert Whatsapp ihn automatisch in der Stickerablage – sodass du ihn direkt wieder griffbereit hast.

Nicht alle Whatsapp-Nutzer profitieren

Doch einen Haken hat das Ganze. Hast du ein Android-Handy, kannst du von der neuen Whatsapp-Funktion NICHT profitieren. Sie ist nur auf Apple-Geräten mit iOS-Version 17 oder höher verfügbar.