Whatsapp: Verborgener Button entdeckt – das steckt dahinter

Whatsapp wird von Millionen von Menschen tagtäglich genutzt, um mit Freunden, Bekannten und der Familie in Kontakt zu bleiben. Und die Macher lassen sich regelmäßig etwas Neues einfallen, um die User bei Laune zu halten.

Diese Nachricht wird Whatsapp-Nutzer freuen: Die Beta-Version 2.23.24.16 enthält einen Vorgeschmack auf eine kommende Funktion. Wer bestimmte Nachrichten sucht, der wird jetzt noch leichter fündig.

Whatsapp bekommt eine Kalender-Schaltfläche in der Suchleiste

Wie „Wabetainfo“ schreibt, arbeitet Whatsapp an einer Funktion zum Durchsuchen von Nachrichten nach Datum. Diese wird in einem zukünftigen Update der App verfügbar sein! So soll die Handhabung von Chats noch einfacher werden.

Schon bald wird eine Kalender-Schaltfläche in der Suchleiste der Chats eingeführt. Mit dieser Schaltfläche kannst du Nachrichten gezielt nach einem bestimmten Datum suchen. Die Kalenderschaltfläche vereinfacht die Auswahl eines bestimmten Datums für die Suche nach an diesem Tag geteilten Nachrichten.

Dies ist besonders wertvoll, wenn du auf wichtige Informationen von einem bestimmten Tag verweisen möchtest. Das Update wird in den kommenden Tagen für eine breitere Nutzerschaft verfügbar sein. Die Funktion zum Durchsuchen von Nachrichten nach Datum befindet sich in der Entwicklung und wird in einem zukünftigen Update der App verfügbar sein, wie „Wabetainfo“ weiterhin berichtet. Whatsapp-Nutzer dürfen sich also freuen.

Mit einer weiteren neuen Funktion können jetzt auch Whatsapp-User ihre IP-Adresse verbergen. Aktivierst du sie, dann werden alle deine Anrufe über Whatsapp-Server weitergeleitet. Statt deiner IP-Adresse wird deinem Gegenüber dann deine Server-IP angezeigt. Mehr Infos dazu erhältst du hier.