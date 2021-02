Whatsapp: Achtung! So kann dein Partner deine Nachrichten mitlesen

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser?

Wenn in einer kriselnden Beziehung der Verdacht des Fremdgehens im Raum steht, wird jeder Griff zum Handy kritisch beäugt. Mit wem schreibt er oder sie jetzt auf Whatsapp?

Manch einer würde sich in diesem Moment wünschen, ganz genau zu wissen, was in den Whatsapp-Chats des anderen gerade passiert. Und tatsächlich gibt es Tools, die genau das ermöglichen – doch deren Nutzung sollte man sich lieber zweimal überlegen.

Whatsapp: Mit diesem Trick kannst du die Chats deines Partners überwachen

Wer besonders misstrauisch ist, kann eine Spionage-App auf dem Handy seines Partners installieren. Diese überwacht dann nicht nur die Whatsapp-Nutzung, sondern beispielsweise auch Telefonanrufe oder den Standort des Smartphones.

Was schreibt ER denn da? Mit wem chatten SIE schon wieder? Foto: IMAGO / penofoto

Überraschend: Die Spionage-Apps selbst ist nicht zwingend illegal, wie Rechtsanwalt Christian Solmecke erklärt. „Es gibt wohl einen legalen Nutzen“, so der Medienrecht-Experte. „Unter bestimmten Voraussetzungen kann es beispielsweise erlaubt sein, dass Eltern ihr Kind überwachen.“

Das ist Whatsapp:

Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA, von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

Da die Datenverarbeitung zudem per Definition nicht durch die App selbst durchgeführt wird, sondern durch den Nutzer, der sie installiert, könne auch der Datenschutz nicht gegen diese Art Software vorgehen, so Anwalt Solmecke. Legal ist das ganze deshalb aber noch lange nicht.

Spionage-Apps können Informationen aus deinen Whatsapp-Chats an andere Handys übermitteln. (Symbolbild) Foto: IMAGO / localpic

Whatsapp: Haftstrafen für Handy-Spione?

Eine heimliche Installation einer Spionage-App auf dem Handy des Partners könnte als „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“ oder als „Eindringen in den höchstpersönlichen Lebensraum“ angesehen werden.

Anbieter von Spionage-Apps schreiben daher in ihren Nutzungsbedingungen auch vor, dass der Überwachte damit einverstanden sein muss, dass eine solche App auf seinem Handy installiert wird. Doch wer an Informationen kommen will, die einem der Handybesitzer nicht freiwillig übergeben will, wird ja wohl kaum vorher um Erlaubnis fragen, oder?

„Das sind echte Straftaten“, erklärt Christian Solmecke bei „Bild“. „Darauf stehen im schlimmsten Fall bis zu drei Jahre Gefängnis, aber da muss man es schon sehr weit getrieben haben. In der Regel kommt man mit einer Geldstrafe davon.“ Das Fazit des Anwalts: „Das ist zumindest kein Kavaliersdelikt.“

Whatsapp: So erkennst du die Spionage-Apps

Langsamere Prozesse und ein erhöhter Datenverbrauch können auf eine installierte Spionage-App hindeuten. Wer ganz sicher gehen will, kann auch einfach in der App-Liste des Handys überprüfen, ob eine Überwachungs-App heruntergeladen wurde. (at)