Whatsapp: Wenn du diese Zahlen siehst, musst du aufpassen – Gefahr droht

Whatsapp-Nutzer sollten jetzt besser weiterlesen, denn: Immer wieder treiben Betrüger ihr Unwesen auf dem Messenger-Dienst. Dabei kommen die Cyberkriminellen auf die unterschiedlichsten Ideen.

Mit einem fiesen, aber simplen Trick können Betrüger deinen Whatsapp-Account kapern – und dabei genügt ihnen ein einziger kleiner Anruf!

Whatsapp: GSM-Code kann Account kosten

Wie die „Computer Bild“ berichtet, versenden die Betrüger zunächst eine Nachricht, in der du dazu aufgefordert wirst, eine bestimmte Telefonnummer anzurufen. Doch, Obacht: Lässt du dich darauf ein, dann dauert es nur wenige Minuten und dein Whatsapp-Account ist futsch – und das für immer!

Die Kriminellen stellen der besagten Telefonnummer sogenannte GSM-Codes voran – Zeichenfolgen, mit denen sich beim Mobilfunkanbieter schnell die Verbindungseinstellungen ändern lassen. Dabei erhält die Nummer den Code zur Einrichtung einer Rufumleitung. Das heißt, dass alle deine Anrufe künftig bei den Betrügern landen. In Deutschland sorgt der GSM-Code **21** für eine Rufumleitung.

+++Whatsapp: Kaum ein Nutzer weiß, welche irre Funktion sich im Hintergrund versteckt+++

Whatsapp-Betrüger können Nachrichten in deinem Namen versenden

So können die Kriminellen ihr eigenes Handy als neues Gerät für deinen Whatsapp-Account hinterlegen. Wenn ein Smartphone als neues Gerät genutzt wird, lässt Whatsapp das mit einem Kontrollanruf bestätigen. Das Problem: Wegen der Rufumleitung landet dieser ebenfalls bei den Betrügern!

Mehr Themen und News haben wir hier zusammengefasst:

Somit können sie sich also ausweisen und sogar noch die Rufnummer ändern – und dann erhalten sie die volle Kontrolle über deinen Account. Laut „Computer Bild“ haben Nutzer so die Möglichkeit in deinem Namen Nachrichten zu versenden. So könnten sie deine Kontakte in deinem Namen beispielsweise um Geld anbetteln.

Du solltest also unter keinen Umständen irgendwelche unbekannte Telefonnummern anrufen, die dir bei Whatsapp zugeschickt werden – es könnte sonst übel enden.