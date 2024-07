Whatsapp: Neue Funktion entdeckt – DAS war noch nie möglich

Der beliebte Messengerdienst Whatsapp testet momentan eine neue Funktion für seine User. Die Nutzer werden erstaunt sein, denn solch eine Funktion gab es noch nie. Ob die Funktion den gewünschten Erfolg haben und in Deutschland erscheinen wird, muss man jedoch noch abwarten.

Momentan testet Whatsapp eine neue Funktion, die Künstliche Intelligenz nutzt. User sollen in Zukunft Bilder von einer KI untersuchen lassen können. Auf Wunsch sollen diese Bilder sogar von der KI abgeändert werden können, wie „heise online“ berichtet.

Whatsapp: Neue Funktion nutzt KI

Dadurch kann die KI Objekte, die den User stören, ganz einfach aus dem Bild entfernen. So kann man die nervige Flasche, die prägnant im Vordergrund steht, einfach von der KI löschen lassen. Auch kann die KI gewisse Objekte auf den Bildern identifizieren. Dafür soll auf Whatsapp ein Kanal verfügbar sein, dem man Fragen stellen kann und Antworten über das entsprechende Bild erhält.

Dem Kanal „Meta AI“ kann man dadurch einfach das entsprechende Bild schicken und textbasiert Anweisungen dazu schreiben. So kann man zum Beispiel auf Whatsapp fragen, wo das Bild aufgenommen wurde oder wer darauf abgebildet ist, wie „heise online“ berichtet. Dies ist besonders praktisch, wenn historischen Gebäuden oder Wahrzeichen im Hintergrund zu sehen ist. So kann man ganz einfach Urlaubsorte identifizieren, ohne lange recherchieren zu müssen.

Wenn man etwas an dem Bild ändern möchte, etwa ein störendes Objekt entfernen, muss man der KI dies ebenfalls einfach in den Whatsapp-Chat schreiben. Diese sollte dann in der Lage sein, das Objekt zu entfernt. Wie gut die KI tatsächlich funktioniert, bleibt noch abzuwarten.

Erscheinungsdatum noch ungeklärt

Jedoch wurden noch keine Angaben dazu gemacht, ob Whatsapp die verschickten Bilder speichert oder nicht. Die Funktion soll auch erst einmal nicht in Deutschland verfügbar sein, sondern bei Veröffentlichung vorerst nur in Nordamerika. Wann diese in Deutschland erscheinen soll, bleibt noch abzuwarten.