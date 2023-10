Whatsapp führt Tarn-Modus ein – so kannst du davon profitieren

Whatsapp ist der wohl meistgenutzte Messenger weltweit. Und um die User bei Laune zu halten, denken sich die Macher immer wieder etwas Neues aus. Jetzt wurde der Tarn-Modus eingeführt. Doch wie kannst du davon profitieren?

Erst kürzlich führte Whatsapp eine neue Leiste ein. Ruft ein Nutzer künftig ein Foto, Video oder GIF auf, erscheint beim Antippen des Mediums direkt eine Leiste am unteren Bildschirmrand. Diese bietet verschiedene Reaktions-Möglichkeiten. Entweder kann in einem Textfeld direkt die Antwort eingetippt werden oder eine Reaktion kann in Form eines Herzes, oder dem „Gefällt mir“-Button erfolgen (wir berichteten).

Whatsapp: Offenlegen der Nummer nicht mehr notwendig

Und nun folgt das nächste Update. Die neue Tarnfunktion ermöglicht es dir, dass deine eigene Telefonnummer nicht mehr von fremden Usern gesehen oder gar benötigt wird. Wenn du bisher an eine fremde Nummer eine Nachricht schicken wolltest, wurdest du immer als erstes an deiner Nummer erkannt.

Doch jetzt haben sich die Whatsapp-Macher etwas Neues ausgedacht. Diese Funktion verhindert das Offenlegen deiner Nummer, wie „WaBetaInfo“ vermeldet. Der Benutzername kann in der Beta-Version in deinem Profil eingegeben werden. Ersetzen tut er den Standard-Namen des Users jedoch nicht. Vielmehr dient er als Ergänzung.

Whatsapp: HIER gilt die neue Funktion

Damit ist es nicht mehr notwendig, deine Nummer zu teilen. Du kannst mit den neuen Personen über deinen Benutzernamen kommunizieren. Davon profitieren vor allem die Nutzer, die ihre Nummer nicht direkt preisgeben wollen. Die Tarnfunktion gilt zunächst nur für die Version 23.20.171 und den TestFlight-Build 23.20.1 (522459020) von Apple. Man darf gespannt sein, wann alle Whatsapp-User in den Genuss kommen.