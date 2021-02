Whatsapp: Süße Liebesgrüße am Valentinstag! Das sind die besten Sprüche zum Tag der Verliebten

Du kannst deinem Partner am Valentinstag 2021 nicht nahe sein? Dann sorge doch zumindest für ein wenig digitale Nähe – und schick ihm oder ihr über Whatsapp einen netten Gruß.

Deine Gefühle kannst du dank moderner Technik zum Glück inzwischen auch virtuell ausdrücken. Die passenden Whatsapp-Liebesgrüße zum Valentinstag findest du hier.

Whatsapp: Das sind die besten Sprüche für den Valentinstag 2021

Ein netter Spruch, dazu ein schönes Bild von euch. Das ist über Whatsapp schnell verschickt und sorgt am anderen Ende der Leitung nicht nur für Sehnsucht, sondern auch für Freude.

Einfach einen netten Spruch in den Messenger kopieren, und schon seid ihr euch ein wenig näher als zuvor. Knackig und süß sind diese Sprüche:

Ich denke 18 Stunden lang an dich. Die anderen 6 träume ich von dir. (Unbekannt)

Kann nicht schlafen, kann nicht essen, kann dich einfach nicht vergessen. (Unbekannt)

Liebe muss nicht perfekt sein, sie muss nur echt sein. (Unbekannt)

Liebe besteht nicht darin, dass man einander ansieht, sondern dass man in die gleiche Richtung blickt. (Antoine de Saint Exupery)

Du und ich: Wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen. (Mahatma Gandhi)

Du bist die Sonne und das Licht für mich und denke daran, ich liebe dich! (Unbekannt)

Eine Rose nur für Dich. Sie soll dir sagen: Ich denk' an Dich! (Unbekannt)

Ein Schmatz für meinen Valentinsschatz! (Unbekannt)

Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, ohne etwas zu erhalten. (Bertolt Brecht)

Viele Menschen treten in mein Leben, aber nur ganz wenige hinterlassen Spuren in meinem Herzen! (Unbekannt)

Liebe ist, wenn es Spaß macht, treu zu sein! (Unbekannt)

Wie schreibt man Liebe? Liebe schreibt man nicht. Man fühlt sie. (Winnie Pooh)

Ohne dich wäre mein Leben so leer wie das Freibad im Winter. Ich bin so froh, dass du an meiner Seite bist.(Unbekannt)

Kein Jackpot kann so hoch sein, als dass er das große Los übertreffen könnte, dass ich mit dir, mein Schatz, gezogen habe. (Unbekannt)

Ein verliebtes Selfie gehört zur Whatsapp-Nachricht am Valentinstag dazu. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend

Diese Whatsapp-Sprüche gefallen Valentinstags-Muffeln

Du gehörst eher zu den Valentinstags-Muffeln? Auch für diesen Fall gibt es die richtigen Sprüche, die gerade eben noch als romantisch durchgehen:

Valentinstag oder nicht - für mich gibt es jeden Tag nur Dich! (Unbekannt)

Ich mag dich ein bisschen mehr als ursprünglich geplant. (Unbekannt)

Die Rosen stechen, die Veilchen stinken, scheiß auf die Blumen, wir gehen was trinken (Unbekannt)

Jeder sollte jemanden haben, mit dem er nicht normal sein muss. (Unbekannt)

Einhörner sind wie Traummänner. Jeder redet drüber, aber niemand hat sie je gesehen. (Unbekannt)

Herzrasen kann man nicht mähen. (Unbekannt)

Doch egal, für welchen Spruch du dich am Ende entscheidest: Am schönsten ist es, wenn du ihn noch mit einigen persönlichen Worten garnierst. So freut sich dein Partner oder deine Partnerin auch aus der Ferne über deine Aufmerksamkeit – und schickt bestimmt eine liebe Nachricht per Whatsapp zurück! (vh)