Whatsapp macht ernst – DIESE Funktion wird bald kontrolliert

Whatsapp bietet seinen Nutzern viele Möglichkeiten, mit anderen zu kommunizieren und Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Doch neben den positiven Aspekten hat Whatsapp auch Schattenseiten – und gegen eine davon will das Meta-Unternehmen jetzt rigoros vorgehen.

Whatsapp: Status-Funktion sorgt für Probleme

Mittels der Status-Funktion können Nutzer – ähnlich wie bei Instagram – Fotos oder Nachrichten mit ihren Kontakten teilen, ohne jemanden direkt anschreiben zu müssen. Dazu unterliegt die Status-Funktion aktuell noch keinen Kontrollen, während Kontakte oder Nachrichten, die gegen die Whatsapp-Nutzungsbedingungen (zum Beispiel weil es sich um Fake News handelte) verstoßen, gemeldet werden können.

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

Wer keine Lust mehr hat, Emojis zu verschicken, der kann auch Sticker oder Gifs an die Freunde senden

In den Einstellungen kannst du einen regelmäßigen Termin für ein Backup festlegen – so sind deine Daten immer gesichert

gehört zum Meta-Imperium von Mark Zuckerberg

Diese Art von Narrenfreiheit wurde in der Vergangenheit ausgenutzt, wie „Netzwelt“ berichtet. So bewarb zum Beispiel ein Dealer seinen Drogen-Onlineshop per Status-Funktion, ein Mann teilte verfassungswidriger Inhalte über die Funktion. Damit soll aber bald Schluss sein.

Whatsapp: Änderung bei Status-Funktion

Wie „Netzwelt“ weiter schreibt, arbeitet Whatsapp an einer Möglichkeit, Status-Meldungen zu melden. In einem entsprechenden Screenshot sieht man einen Button mit dem Wort „Report“ (englisch: melden).

Whatsapp will damit offensichtlich gegen den Missbrauch vorgehen, der immer mal wieder bei der Status-Funktion für Ärger sorgt. Wann die Änderung aber wirklich in die Praxis kommt, ist noch unklar.